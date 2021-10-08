韩冻结购油款争议加剧 伊朗扬言采法律行动

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（法新社德黑兰7日电） 韩国依照美国制裁规定，冻结支付伊朗石油款项，双方争议多时，最近情况恶化，德黑兰扬言，除非首尔支付这70多亿美元，否则将采取法律行动。

伊朗与列强2015年签订核子协定，美国前总统川普于2018年单方面退出这项核协定，并对伊朗重施严厉制裁，扬言任何人向伊朗买石油，必遭受美国惩处；自此韩国即停止向伊朗采购石油。此前，伊朗是韩国的第3大中东贸易伙伴。

对能源匮乏的韩国而言，伊朗不但是主要石油供应国，也从韩国进口工业设备、家用电器与汽车零件等。

交涉此案的伊朗国会议员沙里米（Alireza Salimi）表示：「我们有78亿美元被冻结在韩国多家银行。」

沙里米告诉法新社，韩国已接获交运的石油，「但未付款」。

韩国外交部官员在首尔告诉记者，「很难证实」确切的购油金额。

根据伊朗驻韩国大使馆资料，2018年伊韩贸易额比前一年巨降一半，2017年双方贸易额为120亿美元。至2020年7月中，仅1.11亿美元。

今年1月间，伊朗伊斯兰革命卫队扣留「韩国化学号」（Hankuk Chemi）油轮与船长，时间长达3个月，表面理由是这艘油轮违反环保规定。

韩国方面普遍认为，伊朗扣留化学号是要迫使韩方交出冻结的资金，不过德黑兰一再否认两者之间有任何关联。

© 2021 AFP