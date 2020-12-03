韩前总统朴正熙遇刺案 凶手家人寻求平反叛国罪名

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（法新社坡州3日电） 韩国前中央情报部（国家情报院前身）部长金载圭因为枪杀时任独裁总统朴正熙，于40年前遭处决。金载圭之妹金正淑目前寻求平反他的叛国罪名，并主张这起暗杀是为国服务。

今年81岁白发苍苍的金正淑（Kim Jung-sook，音译）告诉法新社：「一个人需为杀人受罚。但我的兄长并非为了当上总统而杀害总统，或是犯下叛国罪。」

她并未寻求推翻金载圭的谋杀罪名或死刑判决，这反映南韩仍在设法解决朴正熙遗留下来的复杂影响。

朴正熙于1961年军事政变后掌权，将南韩转型为制造业强国，但也残酷镇压反对势力。

朴正熙亲自挑选军校同侪及友人金载圭，担任当时的中央情报部部长，负责抵挡北韩的间谍阴谋，并且确保朴正熙在国内不受反对。

1979年10月，南韩第二大城釜山及邻近马山市（Masan），爆发反对朴正熙统治的大型集会，令朴正熙大为震怒。

根据金载圭的说法，朴正熙的总统警护室长车智澈极力主张迅速展开无情镇压，金载圭反对这项做法，但朴正熙倾向此举。

在三人于首尔中央情报部场地举行私宴时，金载圭离席至他的办公室拿取手枪，枪杀朴正熙与车智澈。金载圭事后逃逸，但数小时后落网。关于金载圭犯案动机的质疑和争议迄今仍在。

© 2020 AFP