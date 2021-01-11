韩国前往协商 伊朗否认与油轮遭扣有关

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（法新社德黑兰10日电） 韩国、伊朗两国的外交部副部长今天在德黑兰会面。伊朗否认此与一艘悬挂韩国国旗的油轮在敏感的荷莫兹海峡水域附近遭扣有关。

韩国外交部副部长崔钟建（Choi Jong Ku）会晤伊朗副外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）；在此之前，伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）于4日表示，他们在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）水域附近，扣留了一艘悬挂韩国国旗的油轮「韩国化学号」（Hankuk Chemi）。

伊朗革命卫队指出，该船「屡次违反海洋环境保护法规」。

韩国的联合新闻通讯社（Yonhap）表示，崔钟建此行目的，是要和伊朗协商，让对方尽早释回韩国化学号和船上韩国、印尼、越南、缅甸籍船员。

但是，伊朗外交部发言人哈蒂巴扎赫（Said Khatibzadeh）表示，这次的会面是在韩国化学号被扣押之前就敲定的，其「主要目的」是要讨论如何拿回伊朗遭扣在韩国的资金。

扣押该船前，伊朗曾敦促韩国将遭美国制裁而冻结在韩国、数十亿美元的伊朗资金解冻。

伊朗表示，他们正在想办法购买疫苗以对抗国内不断增加的2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例，也试图自国外买进药品和医疗设备。

韩联社今天引述崔钟建的话，称这次拜访伊朗，「是一个好机会，能再次清楚地听取伊朗政府的需求，并区分在油轮遭扣押这个议题上，（我们）能做和不能做的，以及必须与美国协商之处。」

对资源匮乏的韩国来说，直到美国的规定禁止采购前，伊朗是韩国关键的石油供应国。

© 2021 AFP