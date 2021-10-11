韩国文化影响力又一例 �仗撬骣嫌阌蜗废迫瘸

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（法新社首尔11日电） 影音串流平台Netflix的韩剧「鱿鱼游戏」里，出现了当地传统点心�仗恰Ｕ庵质加谡胶笃肚钌缁岬奶鹗常�搭上影集热潮席卷全球的顺风车，再次展现韩国强大的文化影响力。

「鱿鱼游戏」（Squid Game）描述一群债务累累的韩国边缘人，在一场又一场儿童游戏里争夺3800万美元奖金，败者只有一死。

其中一场游戏，参赛者要试着把刻在�仗巧系男切恰⒂晟〉韧及竿暾�分离出来。这种非生即死的游戏设定灵感，来自导演黄东赫在1970年代首尔成长的经历，当时，完整分离图案的孩子可以免费获得一块新的�仗恰

黄东赫总是很想再得到一块�仗牵�他记得自己百般尝试，例如用舌头把图案舔得比较容易取下、用加热过的针去刺等等，这些方法都在扣人心弦的剧情里呈现出来。

但�仗侨菀兹砘�，是一种很难在片场维护的道具，尤其在韩国潮湿多雨的季节更是如此，所以黄东赫与艺术指导蔡京善（Chae Kyung-sun，音译）找来「�仗谴锶恕沽植�朱（Lim Chang-joo，音译）和妻子郑贞顺（Jung Jung-soon，音译）当场现做，在3天拍摄期内做出300到400个�仗恰

现在，他们在首尔剧院区的路边摊，虽然只有一支阳伞、一个雨篷和一些设备，却成了首尔最热门的景点之一。

他们一上工就面临堆积如山的订单，现场客人也很快排起长龙，可能得等上6小时才买得到，有些人干脆放弃，空手而去。

林昌朱的�仗且桓鍪奂墼�1.7美元（约新台币48元）。在90秒内，他用炉子融化一份糖，加上小苏打后，把糖浆抹平成圆形，印上客人想要的图案。

「鱿鱼游戏」里的�仗峭及钢挥性残巍⑷�角形、星星及雨伞，林昌朱的摊子则提供更多选择，最近又多了代表Netflix的字母N。

林昌朱现在生意大热，忙得要命。他接受法新社访问时说：「我没想过�仗腔岜涞谜饷词芑队�。当然，我很高兴，因为生意很好，�仗窃谄渌�国家也出名了。希望他们自己做�仗抢闯浴！

历史学者说，�仗怯�1960年代出现，当时战后的韩国一贫如洗，一般人吃不到冰淇淋或巧克力之类的甜食，就算有也贵得买不起。而�仗遣坏�很甜，还带有一丝坚果香和苦味，因此大受欢迎，许多小贩会在学校附近摆摊。

林昌朱夫妻在1997年亚洲金融危机期间，结束了经营20年的裁缝事业，以3万韩圆（约新台币700元）的微薄资本开始卖起�仗恰

在战后专制统治下，韩国经济数十年来飞速成长，一跃而成世界第12大经济体，�仗且恢笔遣槐涞牡阈摹

随着「鱿鱼游戏」风靡国际，短影音分享应用程式TikTok和其他社群媒体出现了各国人挑战戳�仗堑挠捌�，网路电商亚马逊（Amazon）等平台也推出�仗侵谱鞴ぞ咦椤

继偶像团体「防弹少年团」（BTS）和2020年奥斯卡（Oscars）最佳影片「寄生上流」（Parasite）后，韩国流行文化强盛的影响力，又再次透过「鱿鱼游戏」展现出来。

在韩国艺术综合大学教授文化理论的赫特（Michael Hurt）说：「韩国一直处于现代与前现代、西方工具与东方作风的连结点上，在为未来牺牲所有的同时也保存了过去。�仗蔷褪橇�结文化中的一个连结物。」

© 2021 AFP