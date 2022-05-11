韩国新总统兑现承诺 民众涌入青瓦台参观

（法新社首尔11日电） 韩国新任总统尹锡悦昨天宣誓就职，兑现「将青瓦台还诸人民」的承诺，数以千计的韩国人今天涌入象徵最高权力的青瓦台参观。

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青瓦台过去原为高丽王朝的一处别宫，朝鲜时代沿用为景福宫后苑，之后因建筑遭毁损，日据时期的日军在此兴建总督官邸，1948年韩国光复之后，历任总统皆在此办公。

不过，青瓦台距离市中心有一定距离，且笼罩威权色彩，过去政府都曾考虑迁址，但因警备、费用等问题不了了之，尹锡悦今年3月当选后火速推动选址、搬迁作业，虽引发批评，但也成功将总统及幕僚办公室在上任前转移至位于市中心龙山区的国防部原址。

尹锡悦如愿在就任首日就能入主新办公室，原本的总统府青瓦台也即刻向一般民众开放，占地广阔的青瓦台庭园除原本的园林造景，大片草坪上也设置帐篷等休憩空间，并安排传统艺术、街头艺人表演等，原本肃穆的政治要地摇身一变成为文化空间。

70岁崔姓妇人在花园内一边吃午餐一边告诉法新社：「我此生有幸来此实际看看总统办公室。」

「这里很有故事，让人想到古代君主和现代的总统。我相信这里会变成最重要的观光景点之一。」

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