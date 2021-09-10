韩国新法将上路 Epic要求苹果让要塞英雄再上架

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（法新社首尔10日电） 美国主要游戏开发商Epic Games今天表示，由于韩国已通过法律限制应用程式（app）平台业者垄断，他们已要求苹果公司让其旗舰游戏「要塞英雄」（Fortnite）重新在韩国上架。

为了该如何分润，提供app下载的平台业者和内容创作业者在全球杠上。这块大饼代表数以十亿计美元商机，苹果公司（Apple Inc.）和Epic则是在这场争夺战的前线。

Epic去年绕过Apple的系统，在旗下热门游戏「要塞英雄」（Fortnite）app内建直接付费管道，随后游戏遭到苹果从其App Store下架。Epic为此告上苹果，案子目前在美国法院审理中。 韩国8月开全球先例，通过法律禁止苹果和谷歌（Google）两科技业巨擘强迫app开发商使用他们的支付系统，实际上宣告两企业利润丰厚的应用程式商店App Store和Play Store垄断行为属于违法。 苹果和Google先前就因此在全球饱受批评，因为他们对在自家平台上架的app收取最高30%分润，且要求必须以他们的支付系统来收取费用。 韩国新法预计将在几天内生效，使韩国成为首个命令app平台提供使用者替代的支付方式、绕过平台收费制度的国家。 Epic今天在要塞英雄官方推特（Twitter）帐号表示：「我们有意让要塞英雄重新在韩国的iOS上架，并依循韩国新法，并列提供Epic和苹果的支付方式。」（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

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