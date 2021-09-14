韩国裁定Google垄断市场 开罚1.8亿美元

广告 继续浏览后续

（法新社首尔14日电） 韩国反垄断监管单位今天裁定Google滥用其手机作业系统和App市场的主导地位，并开罚将近1.8亿美元（约新台币50亿元），这是全球监管单位对科技巨头垄断行为祭出的最新裁罚。

韩国国会数周前通过修法，禁止苹果（Apple）与Google强制App开发者使用两大科技巨头的支付系统，实际上等同宣告它们的App Store和Play Store的垄断行为属非法。

美国主要游戏开发商Epic Games去年绕过Apple的系统，在旗下热门游戏「要塞英雄」（Fortnite）App内建直接付费管道，随后游戏遭到苹果App Store下架。Epic为此告上法院，美国法官上周裁定苹果必须放松管制。

苹果与Google主宰韩国App市场。韩国不仅是世界第12大经济体，也以科技实力卓越着称。

韩国公平交易委员会（KFTC）从2016年起针对Google展开调查，据称Google妨碍当地智慧手机业者如三星电子等，打造客制化安卓作业系统（Android OS）。

韩国公平交易委员会表示，Google透过反片段化协议（Anti-Fragmentation Agreement），妨碍智慧型手机业者在手机上安装改装过安卓系统，又被称为安卓分支（Android forks）。

韩国公平交易委员会在声明中称：「由于这种限制，手机开发商没办法推出提供新服务的创新产品。Google就可以巩固在手机作业系统市场的主宰地位。」

韩国公平交易委员会对Google开罚2074亿韩元（1.768亿美元），并下令改正。

© 2021 AFP