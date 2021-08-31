韩国通过修法禁止苹果和Google 垄断app支付

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（法新社首尔31日电） 韩国国会今天通过修法，禁止苹果（Apple）与Google强制App开发者使用两大科技巨头的支付系统，实际上等同宣告它们的App Store和Play Store的垄断行为属非法。

国会今天针对电信商业法（Telecommunications Business Act）修法进行表决，以压倒性支持通过修法，使韩国成为第一个通过这类立法的主要经济体，可能为全球其他司法管辖区设下先例。

美国3名参议员这个月也推动法案，要松绑苹果和Google对其App商店的掌控。欧洲议员则是正在辩论立法，要苹果在App Store里容许替代选择。

苹果和Google因为向开发者收取30%佣金，并且强制使用内部支付系统，以收取一部分交易费，而招致全球批评声浪。

韩国这项立法在当地被称为「反Google法」，将能让用户绕过应用程式商店拥有者设定的收费方式，自行选择app支付服务供应商。

韩国行动网路商业协会的姜起焕（Kang Ki-hwan，音译）告诉法新社：「这项法律肯定会为其他国家，以及全世界的应用程式开发商和内容创作者设下先例。」

Google计划在今年稍晚针对应用程式App内购（In-App Purchase），要求全球开发商必须强制使用Google Play付费系统，使用Google支付系统，系统会在超过特定门槛时收取30%佣金。

在韩国，Google也计划从10月起对所有内容支付收取佣金，结束原先只对线上游戏收取佣金的作法。这引发韩国艺术家和创作者愤怒。网路小说作家和漫画家指控Google「滥权」，并为新法展开强力游说。

苹果和Google坚持立场，认为收取佣金是业界标准作法，也是它们建立安全市场，让开发商能够与全世界接触的公平补偿。

在韩国国会展开辩论前，苹果告诉法新社，新法会让数位内容购买者蒙受诈欺风险，隐私权可能不受保护，同时削弱父母保护模式的效力。

Google Korea则没有回应法新社的置评要求。

这两大科技巨头主宰韩国App市场。根据科技部数据，Play Store于2019年创下近6兆韩元（约52亿美元）营业额，占韩国整体的63%。App Store同期市占率则为24.4%。

© 2021 AFP