韩国造船业2巨头合并案 遭到欧盟封杀

（法新社布鲁塞尔13日电） 欧洲联盟（EU）今天封杀韩国造船业2巨头大宇造船和现代重工的合并案，理由是担心这起交易会使得液化天然气大型载运船的供应受到限制，进而对欧洲的能源安全构成威胁。

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欧盟执行委员会（European Commission）表示，大宇造船海洋工程公司（Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering）若被对手现代重工控股（Hyundai Heavy Industries Holdings）并购，「会为合并后的新公司创造优势地位，造成全球液化天然气载运船市场的竞争程度降低」。

欧盟发现，大宇造船和现代重工若合并为单一集团，将掌控全球液化天然气载运船市场的近2/3，且优势还会随时间进一步扩大。

大宇造船和现代重工在全球造船业的规模数一数二。欧盟在2019年11月接获两者合并交易通知，并于隔月展开深入调查。

欧盟3年前也否决德国工程业巨擘西门子（Siemens）和法商阿尔斯通（Alstom）合并彼此火车制造业务，引发德法两国不快；2年前又阻止印度的塔塔钢铁（Tata Steel）和德国钢铁业龙头蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）合并。

主管市场竞争的欧盟执行委员维斯塔哲（Margrethe Vestager）在记者会上表示：「鉴于这起合并案明显的负面效应，加上缺乏补救方法，执委会决定予以封杀。」

维斯塔哲指出，若放行合并案，「欧洲消费者除了合并后的实体，其余选择稀少，市场上将只剩下少数竞争业者」。

欧洲正遭逢能源价格大涨，同时正试图转移对俄罗斯天然气供应的依赖，寻求其他替代资源，包括液化天然气。（译者：张正芊）

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