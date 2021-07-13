韩国防疫新规：健身房禁播120bpm以上快歌

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（法新社首尔13日电） 根据旨在遏止新型冠状病毒传播的新规定，韩国热门歌曲「江南Style」可能会被大首尔地区的健身房停播，但韩国流行天团防弹少年团（BTS）可以幸免。

法新社报导，这些规定禁止健身房在像是Zumba或飞轮课等团体课程，播放每分钟超过120拍（bpm）的音乐，目的是不要让去健身房运动的人太过用力呼吸，或汗水溅到他人身上。

本周开始，韩国当局将规范更严格的社交距离规定，例如缩小聚会规模和缩短商店营业时间。

这些关于歌曲的禁令已引起舆论讪笑和愤怒，一份韩国流行歌曲的「安全歌单」更在网路上广为流传，其中包括BTS最新歌曲Dynamite（114bpm）以及Butter（110bpm）。

但江南大叔PSY的「江南Style」（132bpm）现在得从健身播放清单中移除。

韩国确诊率仍维持在全球标准值之下，每日新增略高于1000例，但近期已连续3天创新高，是这波疫情中的高峰。

韩国疫苗施打缓慢与流程复杂，加上先前疫苗取得面临困难，妨碍疫苗计画的推行。

虽然限制令下仍允许健身房营业，但业者与使用者都对此举嗤之以鼻。

健身房业者线上论坛的一名使用者写道：「现在我不得不担心我正在播放的歌曲音乐速度。」

另一位说：「我猜病毒的传播速度取决于歌曲节奏。」

35岁的健身爱好者金贤俊（Kim Hyun-joon，音译）则质疑这项规定的效力。

他说：「我很感激至今我仍可在健身房健身。但现在大多数人不是都用蓝芽耳机听自己的音乐吗？」

新规定还包括跑步机速度上限为时速6公里。一名线上用户询问：「我们会收到超速罚单吗？」

另一位用户补充道：「也许他们会开始限制我们在户外快走或慢跑的速度。」

韩国先前被视为防疫模范生，因为民众大多遵守社交距离等规范，但随着时间拉长，民众已开始出现防疫懈怠。

© 2021 AFP