韩国首都圈升至最高等级防疫 禁逾3人聚会

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（法新社首尔9日电） 韩国8日2019冠状病毒疾病新增确诊人数创下1316例新高，约8成位于首都圈。韩国政府今天决定12日起上调首都圈社交距离规范至最高的第4阶段，禁止晚间3人以上私人聚会。

据中央防疫对策本部统计，截至今天凌晨零时，韩国境内2019冠状病毒疾病（COVID-19）新增确诊1316例，连续3天单日新增确诊人数在1200人以上。新增案例中1236例为社区感染，963例位于首都圈。

韩联社报导，韩国国务总理金富谦今天主持中央灾难安全对策本部会议时宣布12日至25日上调首都圈社交距离规范至第4阶段，禁止晚上6时后3人以上聚会，晚上6时前则最多4人聚会；全面禁止一人示威之外的集会游行等活动；婚丧喜庆活动仅允许亲属参加。

KTV、餐厅、咖啡店、室内体育场所、电影院、网咖、补习班等大众设施营运时间缩短至晚上10时为止，感染风险高的夜店、酒店等营业性娱乐场所则禁止人群聚集，实际上必须继续停业。

原本针对完成疫苗接种者放宽的防疫措施暂缓；教育部也宣布首都圈学校14日起至暑假前全面改为远距教学。

韩国政府原本只考虑在疫情最严重的首尔市实施第4阶段社交距离规范，但考量京畿道、仁川市与首尔往来密切，最终决定将实施范围定为首都圈整体。

韩国新一波疫情来势汹汹，中央防疫对策本部长、疾病管理厅长郑银敬8日于记者会上表示，若依目前扩散速度，单日确诊人数至7月底可能增至2100人以上。

© 2021 AFP