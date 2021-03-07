韩美年度军演即将登场 受疫情影响规模缩小

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（法新社首尔7日电） 首尔今天表示，南韩和美国即将从明天展开为期9天的年度联合军演，但受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，军演规模将会缩小。

不过这项年度军演仍可能触怒长期以来认为韩美是为入侵而演习的北韩。

南韩合同参谋本部发布声明说，即将到来的年度训练是电脑模拟的兵棋推演，只是「防卫」性质的军演。

根据南韩联合新闻通讯社（Yonhap）报导，这场军演不会包括户外演习，参与的部队与装备也会因为疫情关系减到最小。其实在疫情之前，由于要促进美国说服平壤解除核武计画的谈判，韩美军演的规模早有缩减。

这场演习是在拜登政府上任头几个月、平壤和华府核子谈判仍处于僵局时举行。

合同参谋本部声明说，韩美两个盟国决定，为「维持备战态势，并支持为非核化、建立朝鲜半岛和平进行的外交努力」而举行联合军演。

目前有近3万名美军驻扎韩国，而每年动员数以万计南韩军人的韩美演习总会触怒北韩；但2018年6月美国首度与北韩在新加坡举行高峰会后，时任美国总统川普表示，将暂停「极具挑衅意味的」韩美联合军演。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP