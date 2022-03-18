音乐当武器 乌克兰提琴家演奏抚慰难民

（法新社巴黎17日电） 利托夫琴科（Vera Lytovchenko）在乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv）的避难所里演奏小提琴，一夕成了社群媒体红人。琴声让她忘却战争的苦难，那怕只有短短几分钟时间。

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她用悠扬的琴声演绎韦瓦第（Vivaldi）和乌克兰旋律，吸引来自世界各地的大量加油打气的支持讯息，她利用这份关注发起募款。

利托夫琴科透过通讯软体WhatsApp告诉法新社：「我并非医生，也不是军人或政治人物。我不过是拉拉小提琴而已。」

她补充表示：「我不想感到无助。我想帮助失去家园、工作和乐器的朋友及音乐老师。」

利托夫琴科是哈尔科夫歌剧院管弦乐团（Kharkiv Opera Orchestra）独奏家，39岁的她说，自己是受到一名学生启发，这名学生在地铁为避难民众演奏小提琴。

由于这座邻近俄罗斯边境的城市遭受俄军猛烈轰炸，利托夫琴科和另外11个人一直住在地下室里，包括孩童和老人家。

她说：「我认为自己已经享尽特权，因为我人在地窖里，有暖气、电力和粮食。有些人就没这么幸运了。」

透过音乐来帮助祖国，也是20岁青年邦达伦柯（Illia Bondarenko）的目标，他录下自己在一处避难场所用小提琴演奏乌克兰民谣Verbovaya Doschechka的影片。

透过视讯剪接，来自全球70国的94位小提琴家加入与他的合奏行列，演奏者包括慕尼黑室内乐团（Munich Chamber Orchestra）小提琴部全体成员，以及9位乌克兰小提琴家。

这段影片获伦敦交响乐团（London Symphony Orchestra）分享后在网路上疯传，光是在脸书（Facebook）上浏览次数就超过372万次，是为战争受害者募款的「小提琴家挺乌克兰」（Violinists for Ukraine）活动一部分。

邦达伦柯说：「音乐具有力量，而乌克兰音乐家如今都是战场上的军人。」他和祖母在乌克兰西部利维夫（Lviv）避难，但一直挂心受困首都基辅附近日托米尔市（Zhytomyr）的双亲。

在基辅音乐学院（Kyiv Conservatory）攻读作曲的邦达伦柯将他的乐器视为「抵抗武器」。他说：「我用音乐能做的，比武器还要多。」

© 2022 AFP