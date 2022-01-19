顾及飞安隐忧 美电信同意部分暂缓启用5G

（法新社纽约18日电） 在美国航空业者反对推出5G服务，称可能导致航运混乱后，美国电信龙头AT&T和威瑞森今天同意部分暂缓启动5G网络。

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美国最大型航空业者执行长前一天警告，若按原订计画于19日推出5G服务，恐为旅行与运输作业带来「灾难性中断」。

航空业内部人士预料，接下来几天还是会有部分航班停飞及其他影响，不过AT&T和威瑞森（Verizon）宣布的这项措施预料将预防最糟情况发生。

电信巨擘去年斥资数百亿美元取得5G执照，但随着5G上路时程逼近，航空业组织对5G可能对飞机的无线电高度计造成影响一事表达忧心。5G和无线电高度计可以在相同频率下运作。

AT&T称最新的暂缓动作是自愿且暂时性的，AT&T发言人表示，正在与航空业及美国联邦航空总署（FAA）合作，「以提供关于我们部署5G的进一步资讯，因为他们未充分利用他们原先拥有的2年时间来负责任地为5G部署拟定计画」。

「我们将依照计画在各地推出我们先进的5G服务，数量有限的塔台暂时除外。」

威瑞森发言人表示，19日会对约9000万名美国民众展开5G服务，但公司「自愿决定在机场周边限制5G网络」。

这名发言人表示：「尽管5G既安全，又在40多个其他国家全面运作，联邦航空总署和我国航空业者还无法完全解决机场周边5G导航问题。」

© 2022 AFP