顿巴斯战役 泽伦斯基：欧洲史上最残酷

（法新社基辅13日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在例行谈话中表示，乌东顿巴斯（Donbas）地区的战役是欧洲最残酷的战役之一，无疑将被载入军事史册之中。

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法新社报导，泽伦斯基在通讯软体Telegram的谈话中表示，俄罗斯军队威胁夺下乌东城市北顿内茨克（Severodonetsk）之下，「这场战役对我们造成的人命代价非常高，简直就是恐怖」。

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）上周罕见公开伤亡数字，他说，抗俄战火猛烈，乌军每日有100兵力阵亡，500人受伤。

泽伦斯基于本月1日表示，乌军每天折损60人到100人之间。

俄罗斯军队入侵乌克兰，在未能拿下首都基辅（Kyiv）后，把焦点转向东部顿巴斯地区。顿巴斯涵盖卢甘斯克州（Luhansk）和顿内茨克州（Donetsk），而俄军在这波攻势中，正逐步逼近卢甘斯克州最大城市北顿内茨克。

泽伦斯基在Telegram谈话中说：「我们正与绝对的邪恶势力周旋，我们别无选择，只能向前走，光复我们的领土。」他并呼吁西方国家提供更多武器给乌克兰军队。

卢甘斯克州长盖戴（Sergiy Gaiday）今天表示，俄军控制了北顿内茨克7至8成土地，但在乌军坚强抵抗下，未能包围或攻下这座城市。

盖戴又说，北顿内茨克最后一座桥梁已被炸毁，现在已经不可能离开，也不可能进入这座城市。

盖戴表示，北顿内茨克的双子城西昌斯克（Lysychansk）也同遭俄罗斯密集炮火攻击。（译者：纪锦玲）

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