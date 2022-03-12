领军马刺1/4世纪 铁血教头帕波维奇写最多胜传奇

（法新社圣安东尼奥11日电） 执掌马刺兵符逾1/4世纪，「铁血教头」帕波维奇今天率队擒伏爵士后，拿下NBA教练生涯第1336胜，荣登史上胜场数之冠，为他早已荣耀无数的生涯再挂一枚勋章。

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圣安东尼奥马刺7日117比110力克洛杉矶湖人，帕波维奇（Gregg Popovich）进帐执教生涯第1335胜，与传奇教练尼尔森（Don Nelson）并列史上第一，不过马刺9日以104比119不敌多伦多暴龙，直到今天在一路落后劣势下以104比102逆转胜犹他爵士，帕波维奇才独自登上榜首宝座。

帕波维奇现年73岁，绰号「Pop」的他出身美国空军军官学校，在校时是篮球队队长，退役后回空军官校担任篮球队助理教练，1988年开始进入NBA执教，带队以铁血风格着称。

1996-97年球季，马刺中锋「海军上将」罗宾森（David Robinson）因伤只打6场，开季战绩是惨不忍睹的3胜15负，时任马刺总经理的帕波维奇亲自接管球队，最终该季战绩仅20胜62负，中断先前连续6年打进季后赛的表现。但马刺在1997年的选秀会幸运抽中状元签，获得后来成为镇队之宝的「石佛」邓肯（Tim Duncan）。

在邓肯与罗宾森双塔联手下，马刺1997-98球季大反弹，创下56胜26负佳绩，缔造NBA历史上胜场进步最多纪录，并打进季后赛第2轮。

隔季，NBA因劳资纠纷变成「缩水球季」，例行赛只剩50场，不料马刺在主力阵容不变下，开季只打出6胜8败，帕波维奇差点被炒鱿鱼，所幸马刺接下来36场比赛赢了31场，并在季后赛一路过关斩将，最后在总冠军赛系列以4胜1败击退纽约尼克摘冠，为往后的「马刺盛世」开启序幕。

罗宾森于2003年退休，不过「法国小跑车」帕克（Tony Parker）与「阿根廷刺客」吉诺布里（Manu Ginobili）已在2001、2002年分别加入马刺，直到2016年邓肯退休前，这3员大将让帕波维奇带领的「银黑军团」（因球衣代表色而得名）成为常胜军。

●历史地位早获肯定

帕波维奇1999、2003、2005、2007、2014年5度率马刺高举冠军杯，是NBA史上5位至少率队摘下5座冠军的教头之一。2003、2012、2014年3度荣膺年度最佳教练。2020东京奥运，他带领美国男篮完成卫冕任务。

他率领马刺进入第26个球季，在北美四大职业运动联盟无人能及；历年来，总共只有8人能够在同1支球队担任总教练超过25年。

本季NBA庆祝成立75周年，除了公布75大球星，联盟也评选出15大总教练，以帕波维奇为首的4位现役教头也入选，另外3人是迈阿密热火史波斯特拉（Erik Spoelstra）、费城76人瑞佛斯（Doc Rivers）与金州勇士柯尔（Steve Kerr）。这4人都有领军夺冠的功勋。

●GDP连线助阵

帕波维奇能在圣安东尼奥一待超过1/4世纪，2002至2016年间由吉诺布里、邓肯、帕克组成的GDP连线（分取3人姓氏的第一个字母而得）居功厥伟。

除了已入选名人堂成员的邓肯堪称历来最佳大前锋之一，帕克和吉诺布里并非顶尖球星，但以这3人为核心的马刺队在Pop的体系中合作无间，总计合力拿下例行赛575胜、季后赛126胜，都是3人组史上最高纪录。

此外，GDP连线连续13年带领马刺进季后赛，缔造连续18季例行赛至少50胜纪录，以及5度联手进军总冠军赛夺4冠的成就，对Pop崇高的历史地位都有不可抹灭的功劳。

●冷面笑匠 幽默语录

帕波维奇不怒而威，但时而会出现令人哭笑不得的言行，「干话」功力一流，对一些问题会爆出「神回覆」。

曾有记者问他「目前球队22投只有4中，全队出现了甚么问题？」他回「没有把球丢进去」；与他私交甚笃的已故知名记者萨格（Craig Sager），生前以色彩鲜艳的穿着为个人特色，有次萨格问Pop「你们在防守端单节只让对手拿下13分…，关键是甚么？」Pop藉机调侃好友「我认为他们都一直盯着你的衣服看」。

由于预期本季他将跃登NBA最多胜教练，媒体在球季开打不久问他如何在漫长的NBA生涯取得成功，Pop再度展现令人拍案叫绝的幽默：「选到邓肯，然后活着」。

© 2022 AFP