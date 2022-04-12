领奖伸直右手疑行纳粹礼 俄罗斯15岁赛车手遭开除

（法新社巴黎11日电） 俄罗斯15岁卡丁车手塞佛若肯10日在葡萄牙赢得赛车比赛后，站上颁奖台做出看似纳粹礼的手势，11日遭他所属的车队开除，国际汽车联盟已对他展开调查，他已为自身「愚蠢」行径道歉。

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法新社报导，由于国际汽车联盟（International Automobile Federation）禁止俄罗斯参赛者比赛，塞佛若肯（Artem Severiukhin）是持义大利执照参赛，他10日在葡萄牙波尔蒂芒（Portimao）的卡丁车欧洲锦标赛首轮比赛获胜后，在颁奖台上握拳捶了自己的胸膛两下，接着伸长右手臂，在台上大笑起来。

义大利「体育报」（Gazzetta dello Sport）称这是罗马式敬礼。但他领奖过程的影片传遍各大社群媒体，被网友骂翻。

国际汽车联盟11日表示，「已对塞佛若肯先生在颁奖仪式上无法令人接受的行为立即展开调查」。

塞佛若肯所属的瑞典沃德赛车队（Ward Racing）表示，他们已将塞佛若肯开除。

沃德赛车队在照片分享平台Instagram上写道，「这名驾驶的行为深深令沃德赛车队蒙羞」，车队已清楚表明反对俄罗斯入侵乌克兰的立场，在车手安全帽上贴了「不要战争」的贴纸，并让3个乌克兰难民家庭跟着车队一起旅行。

「基于这些考量，沃德赛车队不认为有再与塞佛若肯继续合作的可能性，将着手终止他的赛车合约。」

塞佛若肯已在Instagram上传影片为此道歉，但否认这是纳粹敬礼手势。

他说：「许多人觉得这是纳粹礼，但这不是事实，我从未支持纳粹主义，觉得这是最严重的违反人道罪之一。」

「我知道我是个蠢蛋，我准备接受惩处，但请相信我的行为没有任何意图，没有支持纳粹主义或法西斯主义。我无意冒犯观众、粉丝、选手或车队。」

© 2022 AFP