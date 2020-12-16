领沙卡洛夫奖 白俄反对派领袖坚信反抗暴政必胜

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（法新社布鲁塞尔16日电） 欧洲联盟今天颁发欧盟最高人权奖沙卡洛夫奖给白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅。她说，尽管当局残酷镇压，但针对现任总统鲁卡申柯的抗争行动终将获得最后胜利。

季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）代表白俄反对运动在布鲁塞尔接受沙卡洛夫奖（SakharovPrize）时表示：「我们必胜而且终将获胜。」

今年8月，鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）在引起高度争议的总统选举中赢得第6个任期，此后白俄罗斯爆发前所未有的反政府抗争，持续至今4个月。

目前暂居在立陶宛的季哈诺夫斯卡娅向欧洲议会（European Parliament）表示：「今年我只有一个愿望，我期盼目前每个身陷囹圄及被迫流亡的白俄罗斯人都能回家。」

由于政治强人鲁卡申柯大权在握超过25年仍恋栈，她要求欧盟针对他的政权予以更强硬回应，并说：「我们呼吁欧洲决策更果敢，现在就力挺白俄罗斯人民，不是明天，也不是将来某个时候。」

欧盟已宣布制裁50多位白俄罗斯官员，包括鲁卡申柯和他儿子。欧洲各国驻布鲁塞尔的大使，今天同意将更多人列入黑名单。

© 2020 AFP