风光70年 IKEA纸本型录宣布停刊

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（法新社斯德哥尔摩7日电） 瑞典家具龙头宜家家居（IKEA）今天宣布，由于消费者逐渐转向数位版本，旗下发行70年、深受欢迎的年度纸本型录将正式走入历史。

IKEA纸本型录供消费者一窥当代家居风貌，深受欢迎，2016年以32种语言在全球发行2亿本，发行量达到颠峰。

但由于近年线上购物激增，阅读纸本型录的人愈来愈少，IKEA表示，已「做出决定，郑重结束IKEA纸本型录的风光生涯」。

英特宜家系统（Inter IKEA Systems）总经理格鲁斯（Konrad Gruss）向法新社表示：「经过70年的传统，我们已决定停止发行。我们之后不会再印这本型录，也不会发行数位版本。」

格鲁斯称这是一项「感伤但非常理智的决定」，因为「消费者行为出现重大转变」，如今也选择「在网路上、应用程式和社群媒体中互动」。

IKEA于2000年起发行数位版本型录，不过未来也将停止更新。

据IKEA说法，IKEA的第一本型录是由创办人坎普拉（Ingvar Kamprad）于1951年亲自整理而成，当年印制28万5000份，在IKEA成立的瑞典南部地区发行。

格鲁斯表示，虽然过去4年公司持续讨论型录去留，不过是在过去几个月讨论2022年版本型录时做出最后决定。

人们提到IKEA型录总发行量时，也常拿圣经、可兰经和「哈利波特」（Harry Potter）系列小说发行量与其相提并论。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP