风暴强袭欧洲至少5死

（法新社伦敦18日电） 威力强大风暴17日在欧洲夺走至少5条人命；这一风暴并于英国南部掀起强风巨浪，伦敦街道上几乎空无一人，当局18日发布意味存在「生命危险」的红色天气警报。

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波兰警方表示，风暴在克拉科夫（Krakow）一个建筑工地掀翻一台大型起重机，造成2人死亡、2人受伤；另外，西部地区一名男子也在这场风灾中罹难。

时速高达125公里的阵风严重破坏波兰超过500栋房屋，吹倒数百棵树木，并导致全国32万4000户家庭夜间无电可用。

强风席卷德国北部，扰乱民众的铁公路通勤计画，部分地区淹水、停电，警方表示，2名汽车驾驶因树木倒塌丧命。

捷克境内超过30万户家庭停电，倒下树木堵住道路和铁路，导致多地交通中断；当局在捷克北部最高峰斯涅日卡山（Snezka）观测到阵风时速达181公里。

英国气象局（UK Met Office）18日上午扩大其罕见的「危及生命」天气警报发布范围，纳入英格兰南部大部分地区和威尔斯部分区域。随后，风暴尤妮丝（Eunice）最大风速来到196公里，改写英格兰纪录。

英格兰西南部康瓦尔郡（Cornwall）数以百计家户停电；英国首相强生（Boris Johnson）下令军队待命。尤妮丝则在爱尔兰导致5万5000户家庭和商家断电。

此外，强风在荷兰导致3人受伤，其中一人为警察；比利时当局也发布警告；巨大强浪侵袭法国西北部不列塔尼（Brittany coast）海岸。

穿越英吉利海峡（English Channel）的渡轮停驶，来自欧洲北部航空枢纽的航班也被迫取消，包括阿姆斯特丹史基普机场（Schiphol Airport）约300个航班停飞。

© 2022 AFP