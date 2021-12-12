风灾重创肯塔基州 盘点美国史上最致命龙卷风

（法新社巴黎12日电） 约30个威力强大的龙卷风10日至11日侵袭美国6州，东南部肯塔基州灾情尤其惨重，逾70人不幸丧命。

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以下盘点美国历史上最致命的龙卷风：

一、1925年3月18日：三州龙卷风（Tri-State Tornado），747死

美国史上最致命的单一龙卷风横扫密苏里州、伊利诺州南部和印第安纳州西南部，造成695人丧命，并引发更多龙卷风，最后共导致747人死亡。

二、1932年3月21日：深南龙卷风（The Deep South tornado），332死

从德州到南卡罗来纳州都有龙卷风肆虐，单是在阿拉巴马州就有270人丧生。

三、1840年5月17日：纳奇兹龙卷风（The Great Natchez Tornado），317死

美国史上第二大单一龙卷风袭击密西西比州小镇纳奇兹（Natchez），造成317人丧生，其中多数都是在河里的平底船上遇难。

四、2011年4月24日：2011年「超级爆发」（The 2011 Super Outbreak），314死

2011年4月22日至28日之间，约有多达300个龙卷风袭击美国东南部，造成至少354人死亡。单是在4月27日，就有314人在5个州丧生。阿拉巴马州约有250人丧生。田纳西州、密西西比州、乔治亚州、阿肯色州和维吉尼亚州也受到影响。

五、1974年4月3日：第一次「超级爆发」（The original Super Outbreak），310死

这是2011年前记录到的最大龙卷风爆发，首次「超级爆发」共夺走310条人命。当时多达148个龙卷风在24小时内席卷美国13州。

六、1896年5月27日：圣路易-东圣路易龙卷风爆发（St. Louis-East St. Louis tornado），305死

长达2周的致命风暴结束后，密苏里州、伊利诺州和肯塔基州的龙卷风共导致305人身亡。

七、1965年4月11日：棕枝主日爆发（The Palm Sunday outbreak），260死

约50个龙卷风横扫中西部，在伊利诺伊州、印第安纳州和密西根州造成260人死亡、1000多人受伤。

八、1936年4月5日：杜比罗-盖恩斯维尔龙卷风爆发（Tupelo-Gainesville tornado outbreak），249死

这波龙卷风的罹难者多数集中在密西西比州小镇杜比罗（Tupelo），有249人丧生，乔治亚州的盖恩斯维尔（Gainesville）也灾情惨重。

九、1920年4月20日：阿拉巴马州-密西西比州龙卷风爆发（Alabama-Mississippi tornado outbreak），224死

1920年春季出现许多致命龙卷风。这波龙卷风罕见地出现在清晨时分，并在阿拉巴马州和密西西比州夺走224条人命。

十、1908年4月24日：迪克西龙卷风爆发（Dixie tornado outbreak），220死

从南达科他州到德州的数十个龙卷风导致220人死亡。

© 2021 AFP