风雨盛衰60载 欧盟大事纪一次看

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎24日电） 欧洲联盟（EU）成立至今60多年，经历难民危机、英国脱欧等一连串跌宕起伏的事件，以下是欧盟大事纪。

●欧盟的兴起

1950年5月9日，法国外交部长舒曼（Robert Schuman）提出建立法国和西德之间的经济同盟计画。

一年后，比利时、法国、西德、义大利、卢森堡和荷兰成立欧洲煤钢共同体（European Coal and Steel Community）。

●欧盟的发展

1957年3月25日，欧洲煤钢共同体6个创始会员国签署罗马条约（Treaty of Rome），成立欧洲经济共同体（European Economic Community，EEC）。

欧洲经济共同体于一年后生效，其组织机构主要包括欧盟部长理事会（Council of Ministers）、欧盟执行委员会（European Commission）和欧洲理事会议员大会（Parliamentary Assembly）。欧洲理事会议员大会就是之后的欧洲议会（European Parliament）。

1979年欧洲议会举行第一次直接普选。

1973年1月1日英国、丹麦和爱尔兰加入欧洲经济共同体；1981年希腊加入；1986年葡萄牙和西班牙加入；1995年奥地利、芬兰和瑞典加入。

1992年2月7日各国外长签署马斯垂克条约，为欧洲单一货币奠定基础。

1993年1月欧洲单一市场实现，允许商品、人员、服务和资本自由流动。

1993年11月1日，欧洲经济共同体更名为欧盟。

1995年3月，申根协定（Schengen）生效，欧盟民众不必出示护照就可通行申根区内部边界。英国及爱尔兰选择不加入申根协定。

●欧元流通和欧盟扩张

2002年1月1日欧元纸钞及硬币取代欧盟12国货币，正式流通。英国、丹麦及瑞典选择不加入。

2004年5月1日，欧盟扩张成25个成员，新添赛普勒斯、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马尔他、波兰、斯洛伐克和斯洛维尼亚等国家。

保加利亚和罗马尼亚2007年加入，2013年克罗埃西亚正式成为欧盟第28个成员国。

●危机

2005年5月至6月，法国及荷兰陆续举行公投，否决在欧盟引进宪法条约，载明自由市场准则的计画。

2009年12月，里斯本条约（Lisbon Treaty）生效，除修订欧盟组织架构，并使欧洲议会和各成员国议会获得更大的职权。

2009年11月，希腊财政部长宣布财政赤字暴增后，当时的16国欧元区爆发欧洲主权债务危机。

先是希腊，再来爱尔兰、葡萄牙、西班牙和赛普勒斯都陆续向欧盟和国际货币基金（IMF）求援，欧盟和国际货币基金也提出严格的条件。

随着债务危机告终，难民危机接踵而来。根据国际移民组织（International Organization for Migration），数十万移民涌入欧洲边境寻求庇护，更在2015年达到约100万人的高峰。欧盟各国领袖在处理难民问题上仍未能取得共识。

●英国脱欧

2016年6月23日，英国举行脱欧公投，有52%的人支持脱欧。因为分手条件谈不拢，脱欧拖延了3年，从原定的脱欧时间2019年3月29日3度延期到2020年1月31日。

脱欧僵局促使首相强生（Boris Johnson）抛出去年12月12日举行大选的提案，他领导的保守党获得压倒性胜利，脱欧协议终于获得国会顺利通过。

2020年1月31日格林威治时间23时（台湾时间2月1日早上7时），英国将成为第一个退出欧盟的国家。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2020 AFP