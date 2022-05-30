飓风艾加沙增强 预计30日登陆墨西哥

（法新社墨西哥市30日电） 墨西哥气象当局警告，今年太平洋飓风季的第1个飓风艾加沙（Agatha），正在该国西南海岸附近迅速增强，今天可能就会以3级飓风之姿袭击当地。

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墨西哥的国家气象局（SMN）局长曼德斯（Alejandra Mendez）在视讯会议上表示，由于海面温度较高，飓风艾加沙行进速度也慢，可能让它在登陆前，有足够的时间增强。

根据美国国家飓风中心（National Hurricane Center, NHC）的报告，29日晚间，飓风艾加沙位于墨西哥天使港（Puerto Angel）西南约225公里处，预料将增强为沙费尔-辛浦森制（Saffir-Simpson scale，飓风强度）下的3级飓风。

曼德斯说：「据预测，飓风可能会增强至3级，在瓦哈卡州（Oaxaca）的埃斯孔迪多港（Puerto Escondido）与华土科（Huatulco）之间登陆。」他并补充道，艾加沙可能于今天登陆。

根据美国国家飓风中心在格林威治时间30日3时发布的报告，艾加沙的最大持续风速为每小时175公里，并以每小时约9公里的速度向东北方移动。

美国国家飓风中心表示，艾加沙「预料在今天为墨西哥南部带来极危险的风暴潮，和会危及生命的强风」。

瓦哈卡、格瑞罗（Guerrero）、奇亚帕斯（Chiapas）3州的有关当局，盼民众28日就开始采取预防措施，例如要求沿海地区居民保护好家当，并呼吁民众避难。

同时，他们也关闭了瓦哈卡、格瑞罗的港口。

在深受欢迎的冲浪圣地埃斯孔迪多和华土科，则设立了可容纳2万6800人的临时避难所，当局并安排可能留在当地的另外5200人住进当地旅馆。

墨西哥的太平洋和大西洋沿岸都会受到飓风袭击，时间通常是5月到11月间。

© 2022 AFP