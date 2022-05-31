飓风艾加沙登陆墨西哥 沿海渡假村发洪水警戒

（法新社墨西哥华土科30日电） 今年太平洋飓风季第1个飓风艾加沙（Agatha）今天挟带强风豪雨在墨西哥登陆，猛袭多个海边度假村。

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美国国家飓风中心（NHC）表示，艾加沙是1949年有纪录以来，在墨西哥太平洋沿岸登陆威力最强的5月飓风。

艾加沙在最高5级的飓风分级制中，以2级飓风之姿登陆墨西哥南部瓦哈卡州（Oaxaca）天使港（Puerto Angel）。

美国国家飓风中心表示，艾加沙后来减弱为1级飓风，但最大平均风速仍达每小时130公里。

美国国家飓风中心说：「随着艾加沙进一步往内陆移动，威力预料会快速减弱，预计今晚将减弱为热带风暴，并于明晚在墨西哥东南消散。」

民防协调官员瓦伦西亚（Oscar Valencia）告诉「千禧电视频道」（Milenio television channel） ，瓦哈卡州部分地区发生小规模土石流。

艾加沙逼近时，沿岸居民已囤积粮食和饮用水，并用木板封住房屋和商店的窗户；此外，该地区海港纷纷封港，航空公司也取消飞往该区的航班。

当局开设约200个飓风避难所，最多可容纳2万6800 人；旅馆则成了身处危险地区的约5200名本地、外国游客的避风港。

华土科（Huatulco）民防官员在飓风来袭前告诉法新社：「我们处在红色警戒状态。飓风即将到来，而且威力强大。」

埃斯孔迪多港（Puerto Escondido）等热门冲浪城镇所在的沿海地带因发布飓风警告，一向热闹的海滩顿时空无一人。

美国国家飓风中心表示，「暴潮预料将导致极度危险的沿岸洪涝」，并伴随「巨大且具毁灭性的海浪」。该中心预测，艾加沙影响下，墨西哥南部部分地区直到明晚前都将持续降下大雨。

美国国家飓风中心并说，在瓦哈卡和紧邻的奇亚帕斯州（Chiapas）「可能会发生威胁生命的洪水和泥流」。（译者：陈怡君/核稿：蔡佳敏）

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