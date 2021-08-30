飓风艾达侵袭路易斯安那州酿1死 百万人断电

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（法新社纽奥良30日电） 威力强大的飓风艾达（Hurricane Ida）侵袭美国南部路易斯安那州，造成至少1人死亡，包括纽奥良整座城市，有超过100万居民断电。

四级飓风艾达昨天登陆路易斯安那州，但在今天上午减弱为热带风暴。

根据踪网站poweroutage.us，这场风暴导致路州超过百万人无电可用，包括纽奥良全城。

纽奥良市长肯崔（LaToya Cantrell）在推特发文说：「我们断电了，整座城市！大家现在必须继续待在安全的地方，不是出来游荡的时候！」

提供电力的Entergy说，负责管控抽水站以避免洪水的纽奥良下水道与供水委员会（New Orleans Sewerage and Water Board）有备用电力可用。

国家气象局对多个地区发布风暴潮与洪水警告，包括纽奥良南方的吉恩拉菲特（Jean Lafitte），当地市长凯纳（Tim Kerner）说，河水迅速上涨，已经漫过2.3公尺高的堤防。

美国总统拜登形容艾达飓风足以威胁生命。他宣布路州遭遇重大灾难，可以获得联邦支援。

警方表示，在纽奥良西北方60英里处的普雷里维尔（Prairieville），有一人被倒下的树木砸中身亡。

© 2021 AFP