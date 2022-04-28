飓风艾达重创美国令人太伤感 世界气象组织除名

（法新社日内瓦27日电） 飓风艾达（Ida）去年在美国造成的死亡与破坏情况，促使联合国世界气象组织将艾达从飓风名称的轮替名单中删除。

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世界气象组织（World Meteorological Organization）今天夜间说，由于气象学家认定，未来使用「艾达」这个名称可能会令人不安，因此这个名称将删除，代之以「伊玛尼」（Imani）。

4级飓风艾达去年8月侵袭美国墨西哥湾沿岸，造成严重水患，并使这个人口稠密地区的大范围面积停电。

当时飓风把街道变成湍急的河流，淹没地下室，并使纽约捷运关闭。

世界气象组织表示，艾达在美国共造成55人直接死亡和32人间接死亡。

在每年6月1日至11月30日的大西洋飓风季节中，各个飓风的命名是为了在警报中便于识别。

飓风是按照字母顺序，轮流以男性和女性的名字来命名。

这些名称每6年重覆使用一次，如果有任何飓风造成特别严重的灾害，它的名称日后就不再使用并以其他名称替换。

世界气象组织表示，飓风命名系统自1953年使用以来，艾达是第94个从名单上取消的名称。

世界气象组织说，全球每年平均有84个被命名的热带气旋，在过去半个世纪，平均每天造成43人死亡、7800万美元损失。

© 2022 AFP