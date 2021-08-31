飓风艾达重创路州酿2死 留下满目疮痍

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（法新社纽奥良30日电） 4级飓风艾达（Hurricane Ida）肆虐美国路易斯安那州带来「灾难性」的灾损，造成至少2人死亡，多人因洪水高涨受困，民宅屋顶被强风吹落后，今天降级为热带性低气压，救灾人员已开始在灾区展开搜救行动。

艾达登陆路州24小时后，纽奥良市（New Orleans）大半地区仍处于停电状态。昨天艾达登陆的日子，也正是飓风卡崔娜（Hurricane Katrina）16年前登陆、重创纽奥良的那天。

搜救人员搭乘小艇和越野车，分头查访因风灾交通中断的社区，已有2人确认死亡。社群媒体上可看到民宅受损、民众在浸水车辆中获救的照片影像。纽奥良市虽仍灾损有限，但市内几乎所有地区电力都告中断，路州各地共有超过100万户停电。

纽奥良市法国区（French Quarter）的53岁居民泰瑞（Dereck Terry）表示：「16年前我在那里。这次风势好像更惨重，但灾损看来没那么严重。我家窗子破了，屋顶一些砖瓦掉落街上，水灌进来。」

艾达目前位置在密西西比州杰克逊（Jackson）西北约20英里处，挟着每小时20英里的最大持续风速前进，预料会在9月1日抵达中大西洋岸地区，沿途恐导致洪水成灾。

© 2021 AFP