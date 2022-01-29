飙骂主审「你是笨蛋吗？」 俄男网一哥遭罚33万

（法新社墨尔本29日电） 俄罗斯男网一哥梅迪维夫在澳洲网球公开赛不满对手的父亲兼教练在场边指导，一度怒吼主审「你是笨蛋吗？」他今天遭澳洲网球协会重罚1.2万美元（约新台币33万元）。

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法新社报导，澳洲网球协会（Tennis Australia）今天对世界排名第2的梅迪维夫（Daniil Medvedev）开出两张罚单，一张是「明显的言辞侮辱」遭罚款8000美元，另一为「违反运动精神」挨罚4000美元。

梅迪维夫在昨天准决赛击败西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），但不满在比赛当中对手的教练父亲频频在场外指导，他开始暴走，飙骂主审坎皮斯托（Jaume Campistol）。

「你是疯了吗？他爸可以在每一分都指导吗？你是笨蛋吗？他爸可以每一分都讲话？回答我的问题。你会回答我的问题吗？请回答我的问题。」

他继续对裁判吼说：「喔老天，你太恶劣了。你怎么可以在4强赛这么恶劣？看着我，我正在和你说话！」他还称主审「是只小猫」。

但在赛后记者会上，梅迪维夫表示很后悔自己的暴走行径。

去年在美国网球公开赛斩获首座大满贯赛冠军的梅迪维夫延续气势，昨天于澳网准决赛4盘打败西西帕斯，连续两年挺进决赛。他若能在决赛扳倒「蛮牛」纳达尔，有望在2月登上世界球王宝座。

© 2022 AFP