飞利浦再拨款逾70亿召回问题呼吸机

（法新社海牙12日电） 荷兰电子巨擘飞利浦（Philips）今天表示，公司再拨出2亿2500万欧元（约新台币70亿8660万）用于召回出问题的呼吸机。这些设备将使用者置于吸入可能有毒泡棉颗粒的风险。

广告 继续浏览后续

飞利浦去年已拨款5亿欧元处理召回呼吸机一事，但公司表示，由于需维修的机器数量高于预期，因此需要更多资金。

消息公布后，飞利浦股价在阿姆斯特丹证券交易所下跌14%。

飞利浦执行长万豪敦（Frans Van Houten）在声明说：「患者福祉是我们在飞利浦所做一切的核心，我们的目标是尽快为患者找出解决方案。」

这款有问题的设备多用于睡眠呼吸中止症（sleep apnoea）等患者的家中。飞利浦去年6月宣布使用者恐吸入或吞下隔音泡棉降解的颗粒后，将这些设备召回。

飞利浦去年表示，患者面临泡棉产生的「可能毒性和致癌」风险，以及头痛等其他症状。

飞利浦指出，将召回范围扩大至一些旧机型后，公司现在将基于安全原因采取的修正行动准备金增加了约2亿2500万欧元，主要是由于需要修复的设备数量增加。

飞利浦如今预期必须在全球召修520万台设备。到目前为止，飞利浦已生产150万套维修用具，其中70万套已送到客户手中。

此外，飞利浦今天并表示，由于呼吸机召回和供应链问题，公司2021年最后一个季度销售额可能比预期的49亿欧元低3亿5000万欧元。

© 2022 AFP