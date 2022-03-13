飞弹击毁俄装甲车 乌克兰士兵感谢英国提供武器

（法新社乌克兰伊尔平12日电） 一名只提供名字是维克托（Viktor）的乌克兰士兵，今天向媒体秀出一辆由英国反战车飞弹所击毁的俄罗斯装甲车，说他已嗅到胜利氛围，相信迟早会将俄军赶回去。

广告 继续浏览后续

法新社报导，俄罗斯挺进乌国首都基辅（Kyiv）西郊的行动停滞不前，在战事稍歇之际，维克托展示他的新一代轻型反战车武器（NLAW）反战车飞弹系统，以及一顶沾了血迹的俄军头盔。

维克托走向一部扭曲的装甲车残骸，他说：「这就是漂亮的飞弹系统所射下的…要大大感谢英国伙伴们的协助。」

英国政府表示已经运送了3615个新一代轻型反战车武器给乌克兰部队，用以对抗俄国入侵，这是基辅所拥有的最先进系统之一。

俄国装甲部队挺进基辅和其他乌克兰城市时，经常遭到这些飞弹及北大西洋公约组织（NATO）强权所提供的飞弹袭击而沦为炮灰。

距离被毁俄国装甲车不远处，维克托向法新社展示一件军装外套，他说，这是一名逃跑的战车驾驶遗弃的。

稍早，维克托在一具穿着俄国军服的遗体旁，举起一顶沾着血迹的头盔秀给媒体看；这具尸体脸部朝下倒卧在伊尔平（Irpin）一处林区；此地是基辅市郊一个通勤小镇。

有鉴于许多人在试图逃离前线炮火时丧生，乌克兰当局正在撤离伊尔平与邻镇布查（Bucha）的居民。

但俄军并未完全包围首都基辅，并有几个装甲部队严重损毁，导致进攻行动丧失了动力。

维克托说：「目前由乌克兰武装部队（Armed Forces of Ukraine）掌控城市的大部分地区。」

他表示，俄国部队「目前四散在基辅各处，躲在住宅区里，破坏他们自己的机械配备」。

维克托声称：「或早或晚，我个人认为不久将来，我们将把俄军踢出边境。」（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP