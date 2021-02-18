飞机「疫」外退出蓝天 庇里牛斯山脚下排排站

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（法新社法国塔尔布17日电） 在白雪皑皑的庇里牛斯山（Pyrenees）山脚下、南欧一处机场内，数十架飞机排排列队，宛如陈列在架上的玩具。拜2019冠状病毒疾病疫情所赐，停放飞机已然成了大事。

欧洲数一数二飞机封存公司Tarmac Aerosave执行长勒瑟（Patrick Lecer）表示，「第一次实施隔离限制之后，我们就得扩充」现有场地。

各方询问如雪片般飞来，应接不暇的Tarmac Aerosave去年6月只得在公司位于法国塔尔布（Tarbes）、土鲁斯（Toulouse）与西班牙特鲁尔（Teruel）等城镇的既有场地外，另在法国东部瓦特里（Vatry）机场开放一处地点供飞机停放。

现在Tarmac Aerosave在这4处机场照顾230架飞机，等候清单上还有很多排队没消化完；而在2019年，他们只要负责150架。

去年2019冠状病毒疾病（Covid-19）席卷全球，国际飞航几近停摆，许多国家关闭边界或订定隔离措施。航空公司没办法让飞机飞上蓝天，停靠很快成了问题，而正因为飞航交通未能迅速恢复，航空公司决定让更多飞机退出定期服务。

根据国际管理顾问公司奥纬（Oliver Wyman）近期研究，2020年有3400架退出服务，其中2400架比预定时程还早退役。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP