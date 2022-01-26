飞行车AirCar获适航证明 300公尺跑道就能起飞

（法新社布拉第斯拉瓦25日电） 斯洛伐克交通运输管理局今天表示已授予飞行车模型AirCar适航证明，这款陆空两用交通工具仅需300公尺长跑道就能起飞，飞行时速高达170公里。

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KleinVision创办人兼执行长克雷恩（Stefan Klein）表示：「AirCar获得适航证书，开启了高效飞行车量产的大门。」KleinVision是设计并制造这种空陆两用交通工具原型的公司。

克雷恩在新闻稿中表示：「这是对于我们改变中程旅行能力正式也是最终的确认。」

AirCar去年6月在尼特拉（Nitra）机场和斯洛伐克首都布拉迪斯拉发（Bratislava）之间完成了35分钟的试飞，着陆后转换成汽车开往市中心。

AirCar是由1.6公升的BMW引擎提供动力，仅需300公尺长跑道就能起飞；它的飞行时速高达170公里，飞行距离为1000公里。

AirCar从汽车变形为飞机的过程只需要不到3分钟，且一切都是自动化执行，因此只需要一个按钮命令就能切换模式。

KleinVision表示，在获得适航证书前，这款斯洛伐克飞行车必须完成70小时飞行测试、起飞降落超过200次。

© 2022 AFP