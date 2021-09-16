餐饮外送平台不愿分享顾客资料 控纽约新法失当

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（法新社纽约15日电） 美国线上点餐外送平台DoorDash今天控告纽约市政府，理由是纽约新法规定餐饮外送平台须与餐厅业者分享顾客资料，形成不公平竞争，更侵犯客户隐私。

美国餐饮外送平台近期向各城市提起一连串告诉，这起最新的诉讼是向曼哈顿联邦地方法院提出。6天前，DoorDash、Grubhub和Uber Eats才刚为另一项法律设定外送平台向餐厅抽成的上限而控告纽约市。

有关分享顾客资料的新法尚待纽约市长签署，DoorDash指称，一旦生效实施，顾客姓名、住址、电话号码与电邮地址等资料都可能遭到滥用或不当管理。

法新社报导，DoorDash贴文指出，这项法案威胁到纽约市消费者的安全与隐私。

支持这项立法的人主张，此法意在协助餐厅更易与使用外送服务的消费者建立联系。

美国「电子边疆基金会」（Electronic Frontier Foundation）等提倡隐私和数位权利的组织则反对法律从餐饮外送服务等「共享经济」业务刺探用户资料的概念。

自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来，餐厅停止内用或缩减容客量，消费者转向外送平台点餐叫外卖，餐厅一方面抱怨这些平台抽成高达3成，另一方面又愈来愈倚赖外卖业务，纽约市府一直试图协助餐厅业者走出困境。

美国餐馆协会（National Restaurant Association）6月曾表示，疫情期间，全美约有9万家餐厅暂时关闭或结束营业，流失了150万个工作机会。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP