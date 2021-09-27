饱受膝伤所苦 横纲白鹏将退役告别日本相扑赛场

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（法新社东京27日电） 夺冠45次、缔造相扑史上最多次优胜纪录的「横纲」白鹏受右膝伤势所苦，因而决定退役，告别相扑赛场。

今年36岁的白鹏是蒙古人，15岁拜入宫城野部屋门下（部屋意为培训相扑力士的组织），因天生身体柔软，加上刻苦训练使他力气与技术兼具，2007年夏季场大赛（夏场所）后升格为横纲。

日本放送协会（NHK）报导，白鹏因右膝伤势动手术等影响，有多场比赛未能出赛，去年11月场赛事结束后，横纲审议委员会认为他休赛太多，决议对他祭出「警告」（注意）处分，这是仅次于最严重处分「建议退休」（引退劝告）的第二严厉处分。

但白鹏今年3月的春季场大赛（春场所）时，再度因为右膝伤势须动手术，不得不于第3天起休赛。

白鹏在连续休赛6场赛事后，今年7月在名古屋场大赛复出，从第一天的比赛起连续获胜，最后获得第45次大赛优胜，改写相扑史上最多次优胜纪录。他当时在赛后受访时说，身体有多处伤势，想好好思考未来，透露出已有意退休。

报导说，相关人士透露，白鹏评估自己的右膝伤势，认为之后无法在正式大赛（本场所）中，以横纲身分站上土�l15天，因此已决定要退休。

他在20年的相扑选手生涯中，累计获胜1187场、45次大赛优胜、在位横纲约14年共出赛87次大赛，所有的数字都改写纪录。

白鹏去年9月取得日本国籍，并表示他希望培育优秀的相扑选手，将来想成为亲方（相扑部屋掌门人）指导后进。

© 2021 AFP