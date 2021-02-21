饶舌歌手被捕掀抗议潮 巴塞隆纳第5晚示威

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（法新社巴塞隆纳20日电） 西班牙饶舌歌手被捕引爆的示威潮今天进入第5晚，全国多地都有民众聚集，其中巴塞隆纳不仅传出劫掠事件，群众甚至与警方爆发冲突。

16日警方逮捕32岁的饶舌歌手哈塞尔（Pablo Hasel）并把他送进监狱服刑之后，大批民众开始走上街头。

之后群众天天聚集示威，最先只是在哈塞尔加泰隆尼亚（Catalonia）家乡出现的冲突事件，现在演变成蔓延到马德里与其他地区示威潮。

员警大举出动避免爆发暴力事件，马德里与巴塞隆纳都有大批警力进驻。

巴塞隆纳数千名示威者晚间约7时集结后，开始朝警察总部前进。法新社记者看到群众朝员警丢掷瓶罐与鞭炮，有人闯入巴塞隆纳格拉西亚大道（Paseo de Gracia）的商店劫掠，有人攻击巴塞隆纳的证交所大楼，还有人纵火烧机车。在焚烧路障的冲天白烟中，员警冲向群众，与他们爆发冲突。

「自治警察部队」（Mossos d'Esquadra）则说，加泰隆尼亚地区9人被捕，其中6人是在巴塞隆纳被捕。

马德里的示威相对平和，但北部城市班普罗纳（Pamplona）与雷里达市（Lleida）也有警民冲突。

哈塞尔以极左思想着称，先前因推文赞颂恐怖主义与煽动暴力的影片被判9个月徒刑。此案引爆言论自由辩论。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP