饶舌歌手DMX心脏病发住院

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（法新社纽约4日电） 美国饶舌歌手DMX因为心脏病发住院，律师芮奇曼表示，他目前依靠维生系统，情况令人担忧。

芮奇曼（Murray Richman）告诉法新社，DMX心脏病发作后，昨晚11时被送往纽约郊区白原市住处附近（White Plains）的医院。

芮奇曼表示：「就我所知，他仍然靠着维生系统支持。」他又说，他「非常担心」。

芮奇曼说，他不能证实娱乐网站TMZ有关DMX用药过量的报导。众所周知50岁的DMX早前曾经力抗药瘾。

DMX真实姓名为厄尔．西蒙斯（Earl Simmons）走红1990年代晚期至2000年代早期，成名曲包括X Gon' Give It To Ya和Party Up。

他发行过8张专辑，最近一张是在2015年，他将内在心魔释放出来，在这些难驾驭的歌曲中摊在众人面前。这些歌曲让他赢得好评，销售市场上也有斩获。

DMX有着暗郁童年，他和母亲和5个姐妹住在低收入户的住宅中，在那里他受过凌虐；他一生都在冲撞刑罚制度，即便是功成名就之后仍是如此。

2017年11月，他承认在2002年至2005年间逃漏税170万美元，因此坐牢一年。

DMX一直沈迷药瘾，包括毒品「快克」（crack）。他曾说，他早在14岁就开始吸快克 。

2020年下半年DMX在塔利布瓦利（Talib Kweli）的podcast接受专访时感性表示：「当时我真的没有人可以谈这些事。」

「在那地方，没人要听这些...把你自己的问题讲出来，被视为懦弱的象徵；但实际上这才是你所能做的最勇敢的事之一，将问题摊到台面上，细细剖析，将它说出来。」

© 2021 AFP