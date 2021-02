首个南方州 维吉尼亚参议会通过废死法案

广告 继续浏览后续

(法新社华盛顿3日电) 维吉尼亚州参议会今天以21票赞成和17票反对,通过废除死刑法案,即将成为全美第23个也是第1个废除死刑的南方州。

废死法案目前等待民主党主导的众议会通过。民主党籍维吉尼亚州长诺森(Ralph Northam)先前表示,如果州议会通过法案并送到他的办公桌,他将会签署法案。

维州人死刑替代方案提倡组织(Virginians for Alternatives to the Death Penalty)执行主任史东(Michael Stone)说:「今天参议会表决通过废死,是维州历史上一项里程碑。」

史东告诉法新社:「维吉尼亚州自1608年以来执行了1390起处决,这是在拒斥此悠久而蛮横历史。」

「我们期待众议会也通过法案,让维州成为第1个废除死刑的南方州。」

死刑资讯中心(Death Penalty Information Center, DPIC)资料显示,维州较其他州执行更多处决。

维州是美国内战期间,支持蓄奴的南方州首府所在,也对许多非裔美国人动用私刑。

美国最高法院于1976年恢复死刑,但过去10年以来死刑执行已下降。

美国有22州已废除死刑,而加州、俄勒冈州与宾州则暂停执行死刑。

州当局去年共执行7起处决,许多州因2019冠状病毒疾病(COVID-19)疫情,暂停执行死刑。

与此同时,前总统川普政府恢复联邦处决,从2020 年7月至2021年1月川普卸任期间,总共处决13名联邦囚犯。

现任总统拜登则承诺将会废除联邦死刑。

© 2021 AFP