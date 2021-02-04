首个南方州 维吉尼亚参议会通过废死法案

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（法新社华盛顿3日电） 维吉尼亚州参议会今天以21票赞成和17票反对，通过废除死刑法案，即将成为全美第23个也是第1个废除死刑的南方州。

废死法案目前等待民主党主导的众议会通过。民主党籍维吉尼亚州长诺森（Ralph Northam）先前表示，如果州议会通过法案并送到他的办公桌，他将会签署法案。

维州人死刑替代方案提倡组织（Virginians for Alternatives to the Death Penalty）执行主任史东（Michael Stone）说：「今天参议会表决通过废死，是维州历史上一项里程碑。」

史东告诉法新社：「维吉尼亚州自1608年以来执行了1390起处决，这是在拒斥此悠久而蛮横历史。」

「我们期待众议会也通过法案，让维州成为第1个废除死刑的南方州。」

死刑资讯中心（Death Penalty Information Center, DPIC）资料显示，维州较其他州执行更多处决。

维州是美国内战期间，支持蓄奴的南方州首府所在，也对许多非裔美国人动用私刑。

美国最高法院于1976年恢复死刑，但过去10年以来死刑执行已下降。

美国有22州已废除死刑，而加州、俄勒冈州与宾州则暂停执行死刑。

州当局去年共执行7起处决，许多州因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，暂停执行死刑。

与此同时，前总统川普政府恢复联邦处决，从2020 年7月至2021年1月川普卸任期间，总共处决13名联邦囚犯。

现任总统拜登则承诺将会废除联邦死刑。

© 2021 AFP