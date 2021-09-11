首局开轰却遭痛击 大谷翔平挑战百年纪录再等等

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（法新社休士顿10日电） 差1胜就能在单一球季达成胜投、全垒打都达两位数纪录的大谷翔平，今天虽然在1上就开轰，但投3.1局狂失6分，不但胜投没进帐，还吞下本季第2败，要创百年难得一见的纪录还得再等等。

美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使今天作客休士顿太空人，天使派出大谷翔平担任先发投手并打第2棒，挑战成为继1918年的传奇球星贝比鲁斯（Babe Ruth）后，在单季同时有双位数胜投、全垒打成绩的第一人。

大谷翔平1局上将对方投手一记93.8英里的伸卡球轰出右外野全垒打墙，靠着他本季第44轰，天使先驰得点，他也因此稳坐MLB全垒打王宝座。

2局上华尔希（Jared Walsh）也敲出全垒打，让天使以2比0领先。

但太空人在3局下反扑，布莱格曼（Alex Bregman）、阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez）、柯利亚（Carlos Correa）的安打各打回1分，让天使以2比3落后。

4局上天使进帐2分以4比3反超，但太空人下个半局立刻大举反攻。

大谷翔平在4局下先是投出触身球，再被敲出安打，又出现暴投，1出局后被阿图维（Jose Altuve）敲出追平比数的安打后遭换下场，接替他投球的汪兹（Andrew Wantz）也挡不住太空人的攻势。太空人吃下6分大局，让天使陷入4比9落后。

天使5局上追回1分，但太空人7局下也添1分，最终天使5比10输球，大谷翔平吞下本季第2败。

大谷翔平今天投3.1局，只有1次三振，虽没送出四坏球保送，但被击出9支安打，丢掉6分都是自责分，防御率暴增到3.36，本季至今战绩9胜2败。打击方面大谷此役1打数1安打，有1分打点进帐，另获2次保送，目前的打击率2成59。

© 2021 AFP