首度先发包办投打 大谷翔平首打席就开轰

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（法新社洛杉矶4日电） 美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使队日籍球星大谷翔平今天再现投打二刀流威力，先发对芝加哥白袜不但火球连发，还轰出450英尺大号阳春弹，可惜控球不稳败掉领先，天使终场7比4赢球。

天使队季前已表明，本季会以二刀流的方式让大谷出赛。

26岁的大谷今天伤愈重返投手丘，1到4局投得虎虎生风，完全压制白袜打线，没想到5局上突然控球失准，保送、暴投加队友失误连掉3分，并在与对方跑者阿布瑞乌（Jose Abreu）冲回本垒相撞后退场。

担任第2棒的大谷1局下相中对方先发投手赛斯（Dylan Cease）第一球一记156公里的速球轰出右外野方向大号阳春弹，本季第2轰。

这是大谷翔平2018年加入大联盟后首度同场担纲先发投手与打者，是大联盟过去45季以来第3位自兼打者的先发投手，更是继1903年9月7日圣路易红雀队邓利维（Jack Dunleavy）后，相隔118年大联盟再度有先发投手打第2棒。

过去两年大谷因手肘尺骨附属韧带重建手术（Tommy John Surgery）只先发投了两场，今天登板前在大联盟累积投球局数仅53局，去年打击表现也下滑。

天使队今天第1局攻下2分、第4局1分，5局上虽然大谷出现乱流掉3分被追平，但5局下天使队华尔希（Jared Walsh）阳春炮再要回领先。白袜9局上利用野手选择与天使队失误扳平，但9局下华尔希轰出3分弹，单场双响，终场帮天使7比4赢球。

© 2021 AFP