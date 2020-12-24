首批疫苗抵墨西哥 大规模接种行动24日启动

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（法新社墨西哥市23日电） 墨西哥今天成为第一个收到辉瑞2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的拉丁美洲国家，准备从明天开始启动大规模接种行动。

法新社报导，美国辉瑞大药厂（Pfizer Inc）和德国BioNTech共同研发的COVID-19疫苗首批3000剂，顺利从比利时空运至墨西哥。

在安全护送下，这批疫苗已被送往墨西哥市南部一处军事设施，以防落入国内强大的犯罪集团手中。

墨西哥外交部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）在机场告诉记者：「今天是终结这场大流行病的开始。」

有鉴于疫苗须超低温配送的物流问题，首批疫苗将优先提供前线医护人员以及首都和北部科阿韦拉州（Coahuila）民众施打。

墨西哥外交部说，另外140万剂辉瑞&BNT疫苗将于明年1月31日之前抵达。墨西哥已向辉瑞药厂订购3440万剂疫苗。

墨西哥当局迄今通报约134万人染疫、近12万人不治；当局表示，实际感染人数可能远超过确诊病例。

墨西哥COVID-19死亡人数为全球第4高，居美国、巴西和印度之后。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP