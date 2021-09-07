珠海横琴将成粤澳共管区 澳门主导经济 粤管政社 冀成「一国两制」新模式

中国宣布，会把位于珠海市的横琴新区建设成由广东省和澳门「共建共管共享」的合作区，澳门主导经济范畴，主责引进外资；广东省则紧抓党建和社会管理。北京政府指，合作区将成为「一国两制」实践的新示范，期望在2035年「『一国两制』强大生命力和优越性全面彰显」。香港第一大党民建联和中国学者均表示，特区和中国内地政府共管的创新概念，日后可给香港与深圳合作推动的前海和深圳河套区借鉴。

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只有115.3平方公里的澳门，早已获拨毗邻的珠海市横琴岛两幅土地建设澳门大学新校区和横琴口岸澳门口岸区，区内以澳门法律管治，实行「一岛两制」，及至前(5日)晚，中国发布《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，几乎把现时的横琴新区划为合作区，区内由澳门管理的两处地方划为一线区，而区内余下、原由珠海市政府管理的106平方公里则划为二线的海关监管区域；日后会开放货物及人员进出，简化货物报关和人员通关手续；另外又会开放跨境融资及营商环境，探索跨境资本自由流入流出及建立高度便利的市场准入制度，设立数据跨境传输安全管理试点，在连接国际互联网同时确保安全。

根据方案，合作区日后将由广东省和澳门共同决策，届时将设立实行「双主任制」的管理委员会统筹重大规划和政策，由广东省省长和澳门行政长官共同出任主任，而常务副主任将由澳门委派，余下的副主任则由粤澳双方协商，成员单位包括粤澳和珠海市政府等。在管委会成员组成偏优的澳门，分管工作较为单一，就是负责管委会下设有关经济范畴的执行委员会，包括主责国际推介、招商引资及土地开发等职能；广东省的主管范围较大，党的建设、国家安全刑事司法及社会治安等社会管理均在粤方手上。

方案提出，在2024年前，投资收益会全数留给合作区管委会支配，用于区内开发建设，中央亦会给予一定补助，但数额不超过中央财政在合作区的分享税收。到了2035年，能基本实现澳门经济适度多元发展目标，要吸引澳门居民就业创业、加强与澳门社会民生合作、推进基础设施互联互通，建设便利澳门居民生活就业的新家园。

广东省体制改革研究会执行会长彭澎向传媒指出，特区和内地共同管理这概念可说创下全国先河，选择澳门而非香港，是因为澳门政局相对比较稳定，香港的反对声音较多。他相信，在澳门先行先试，再推广到深圳等地方去，这是有可能的。相反，香港在前海的一些做法，横琴日后也可借镜，例如前海的港人港企可用香港的法律规则解决，横琴日后的商业诉讼亦可在双方同意下，使用澳门规则和法律。

他又说，在美国等西方国家对香港实施制裁的情况下，一向与葡语系国家有良好关系的澳门，未受制裁影响，澳门因此可能成为中国与欧洲、拉丁美洲合作的另一重要通道。

在北京的国务院港澳办表示，横琴方案充分表明中国进一步深化改革、扩大开放的决心，亦丰富了「一国两制」实践的制度和体制创新，必将为澳门经济发展注入强劲动能，增强澳门抵御外部风险挑战的能力，有力推动澳门更好融入中国发展大局，促进澳门长期繁荣稳定。另外，澳门政府热烈欢迎方案，指方案为澳门长远发展注入新动力，政府将积极把握机遇。

横琴岛面积有106.46平方公里，但人口只有7500人，只及澳门的1.2%。该岛虽早于1998年已被订为经济技术开发区，但一直到2009年才成立横琴新区，开始发展，但经济发展仍十分缓慢，有武汉肺炎疫情期间撤出新区的港商表示，该区经济活动不多，劳动力亦不足，甚至是珠海人亦不愿到区内工作。