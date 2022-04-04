法国总统大选：5位热门候选人的竞选方案对比，财政能否收支平衡？

法国/政治/总统大选

法国总统大选两轮投票将分别与4月10号与24号举行，本周进入白热化的最后冲刺阶段。在12位候选人中，目前在意向投票民意中占据头五名，处于领先地位的是埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）、马丽娜·勒庞（Marine Le Pen）、让-吕克·梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）、埃里克·泽穆尔（Éric Zemmour）、瓦莱里·佩克雷斯（Valérie Pécresse），法国观点周刊网站上刊文对他们竞选大纲中的几个法国人关心的要点进行总结对比，包括养老金， 社会福利以及退休年龄等，而他们如果当选总统，而且能够完全完成所有竞选纲领上的措施，也就是说能否做到国库收支平衡也是值得关注的焦点所在。

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马克龙 VS佩克雷斯, 粘贴复制？

文章认为，尽管有分歧，但现任总统埃马纽埃尔·马克龙和传统右派大党共和党的候选人瓦莱丽·佩克雷斯的方案至少在经济层面上看符合相同的逻辑。两者都以欧洲框架和贸易开放为前提，并以愿意减少债务为基础，但还是有细微差别。两人都希望通过降低生产税来继续提高法国公司的竞争力。

两人也都假定法国人将不得不 "多干活"。马克龙也被指责为效仿佩克雷斯，他接受了将退休年龄从现在的62岁推迟到65岁的想法，每代人向后推迟四个月。而他在2017年，也就是上届选举中谈到全民养老金计划时曾承诺不会碰法定退休年龄。佩克雷斯同时承诺将提供相当于最低工资的最低养老金保障（2022年约为1269欧元，每年随通货膨胀率而增加）。马克龙在这个问题上更加谨慎，这位总统候选人坚持每月1100欧元的最低养老金。另一方面，他提倡一个可以从一个公司转移到另一个公司的时间储蓄账户，这是一个由CFDT工会启发的想法。

两人都承诺与缺乏医生的“医疗荒漠”作斗争，并围绕着预防来扭转卫生系统，但在实践中并不容易实施......对于种种类似的纲领，共和党内就谴责即将离任的总统马克龙简单纯粹地掠夺了他们的候选人方案为己用。比如：要求RSA（团结互助福利收入）的受益人每周工作15至20个小时就是佩克雷斯的一个方案？

马克龙自己在向记者介绍方案的新闻发布会上解释说，区别还是有的，因为"我不是提议为RSA受助人提供社区服务"，就好像他们是 "囚犯"。他说希望通过 "工作、培训、融合 "来动员那些领取每周十五到二十个小时的最低社会福利的人，以防止他们在劳动力市场之外停留过久而被抛弃。

两位候选人都将学校和大学的全面改革作为未来五年的主要挑战，以机构自治作为共同的指南针。对国家教育来说是一次真正的动荡。这位即将卸任的国家元首声称要 "从根本上打击不平等现象"，他为教师提出了一份新的合同：接受该合同的教师将获得更高的报酬，以换取对学生进行个性化跟踪的承诺，并替换缺席的同事。

然而，共和党候选人佩克雷斯在削减其他公共开支的改革以及减税方面走得更远。与即将离任的总统不同，她已经表示打算减少公务员职位的数量，包括削减司法（16,000）、学校（10,000）和医院（25,000）中的近50,000人，总数为150,000的公务员岗位。但这将需要进行复杂的改革，例如在卫生部门，要减少医院的行政人员。

佩克雷斯还希望打破35小时工作制的束缚，允许公司和专业分支机构与员工协商恢复39小时工作制，包括对其中最小的公司进行公投。超过35小时，将不征收任何费用或所得税。

关于广义上的国家改革，即将离任的总统赞成将服务从巴黎分散到各地区。他从其前任萨科齐那里接受了地区和省共同领土顾问的想法，以减少当选代表的数量。他承诺 "大幅简化我们的行政程序"，在 "项目征集 "的基础上以公共服务为主轴，但私人公司可以参与。佩克雷斯希望通过提议将职业培训政策转移到各地区，使权力下放得更多。就业中心也将被区域化。她还承诺，由于她的 "斧头委员会 "负责削减标准和规则，通过简化最复杂的法规（劳动法、商业法、城市规划法等）来减少国家的官僚主义。

共和党候选人声称，由于840亿的支出削减，与420亿的减税和新支出相比，总共可以减少420亿欧元的公共赤字。她无疑是承诺采取最多节约措施的人。但是，从现实到实践的过渡可能更加复杂，就像它声称通过追捕税收和社会欺诈找到150亿欧元一样。同样，取消15万名公务员所节省的费用也可能被高估（五年后每年超过150亿）。

另一方面，她对减税的承诺也很多。除遗产税外，她还计划对家庭做出姿态。第一个孩子开始发放家庭津贴将普遍化。批评者说这一政策将有利于中上层阶级。马克龙更倾向于将单亲家庭的家庭支持津贴提高50%。

这位右翼候选人声称能够大大加强法国的移民政策，并希望在司法国防问题上进行大规模投资，特别是通过增加16000名治安法官和书记员来改造司法系统，或增加国防预算。马克龙也承诺在这些领域增加开支，但注重将赌注押在他第一个任期的连续性上。他的方案主要集中在 "投资支出 "上，以提高公共行动的效率，总共将花费500亿欧元。所有这些都被500亿的预算减少而抵消。这意味着，承诺在2027年将赤字减少到3%将取决于经济增长...

马丽娜·勒庞的 “重新定位”

从目前的民调结果来看，2017年的第二轮局面可能重演，即将离任的国家元首最可能的对手仍然是马丽娜·勒庞。希望动员工人阶级的国民联盟候选人勒庞已经做了一切来抹去她2017年总统计划中最有争议的点。重新聚焦的象征包括她关于公共债务的讲话。最重要的是，她不再打算离开欧元区，这一点曾在五年前的第二轮辩论的表现曾让人怀疑她的经济能力，因为她在这个问题上的立场一直在波动。对房地产财富的征税将被金融财富的征税所取代，这将打击非常高的财富，但对资本收入的30%的 "统一税 "将被保留。

马丽娜·勒庞甚至承诺降低公司的生产税，取消其财产税，甚至她对养老金的立场也发生了变化。她不再提议让每个人在缴40年的退休保险金后到60岁退休，这使她的经济方案在某些方面更接近让-吕克·梅朗雄的方案。只有那些提前开始工作的人能够从这种提前退休中受益。法定退休年龄将保持在62岁。她还承诺将高速公路国有化，以减少15%的收费价格。在她的方案中，收入损失或支出的情况比比皆是，比如她提议将能源产品（天然气、电力、燃料和取暖油）的增值税从20%降到5.5%。这是一项极其昂贵的措施，其缺点是剥夺了国家——也就是纳税人——的相应收入，却没有针对最需要帮助的法国人。为了在不损害公司竞争力的情况下提高购买力，国民联盟党候选人提议，所有雇员工资提高10%，最高值为最低工资三倍。至于30岁以下的年轻人，他们将被免除所得税，而且薪酬没有上限。电视执照费将被取消。但是这么多的税收馈赠，却没有任何迹象表明有储蓄来资助它们。这被她的竞选对手批评为"极端派有一个只有支出而没有收入的计划。"

马丽娜·勒庞的"国家优先"

马丽娜·勒庞方案的资金来源实际上完全基于 "国家优先"，她声称这将使她每年节省180亿欧元。勒庞希望将家庭福利保留给父母双方中至少有一方是法国人的家庭。RSA、活动津贴、残疾成人津贴和住房福利将保留给全职工作至少5年的外国人。只是，宪法必须首先进行改革，这可能需要很长的时间，而且仍然非常不确定。将禁止非法外国人的合法化，并有计划地将其驱逐出境。她说，所有没有在法国工作一年的外国人将被送回他们的国家，每年可节省10亿欧元多的费用。就像共和党瓦莱里-佩克雷斯和同样属于偏激右的再征服党（Reconquête！）候选人泽穆尔一样，她寄希望于打击欺诈行为来带来收入（150亿）。但是，在这个问题上，实现的可能性可能不大，因为这种“狩猎”是一项不遗余力和冗长的工作......。

埃里克·泽穆尔的税务礼物

再征服党（Reconquête！）候选人泽穆尔承诺至少减税640亿。这位极右翼候选人甚至计划对法国公司进行竞争力冲击，保证他们减少300亿欧元的生产税。这个雄心勃勃的措施，通过取消对公司的100亿欧元援助来弥补三分之一，但除了增加赤字和债务外，其资金筹措并没有真正的保证。除此之外，他还增加了280亿欧元的家庭减税，其中包括降低从工资里扣除的各种社保基金（CSG）以利于温和的工人和养老金领取者，抑制首次购房者的公证费和95%的法国人的遗产税，以及视听许可证费用。泽穆尔还声称要通过取消非欧洲籍外国人的非缴费福利——200亿欧元，但这个数字被大大高估了——或通过节省150亿欧元的国家预算来减少赤字。通过加强对地方当局的管理，将再收回150亿，并通过打击税收和社会欺诈行为收回同样多的资金。与玛丽娜·勒庞相反，他还是假设让法国人的工作时间更长，到2030年将法定退休年龄定为64岁，并在下一个任期内延长所需的缴费时间。

梅郎雄和"凯恩斯乘数 "的奇迹

最后就是激进左派法兰西不屈服党让-吕克·梅朗雄。他计划在五年后每年增加2500亿欧元的开支。而法国所有的公共开支在2020年，也就是新冠大流行发生的那一年约为14000亿欧元，这意味着（如果他当选）五年后就增长了近18%！这不是面包倍增的奇迹，而是 "凯恩斯乘数 "的奇迹，这意味着每增加一欧元的公共开支就会产生超过一欧元的财富。这种受 "规划 "影响的支出狂潮，将因此为公共当局的国库带来2670亿欧元的收入。他推出的措施包括：提高最低工资、青年就业、增加100万公务员、国家为所有失业者提供就业保障以及 “税收革命”，让 "富人 "付费，单人每月4000欧元起。边际所得税等级将提高到90%。人们不禁要问，为什么让-吕克·梅朗雄把这个游戏玩得这么小？作者认为，也许是因为凯恩斯主义的乘数只在最初几年发挥作用。一段时间后，需求的刺激作用就会消散，国内生产总值就会恢复到没有这项支出时的水平......让-吕克-梅朗雄还忘记了，法国并不是一个真正的封闭经济，而是存在着许多逃税的漏洞。但他利用德国等有外部盈余的国家的计划，可能会与欧元区的节俭国家发生冲突。

所有的这些大纲都需要自己证明可以达到收支平衡？他们如何可以做到自圆其说？

从纸面上看：

瓦莱莉·佩克雷斯

840亿的节约和新收入

420亿的减税和新支出

埃马纽埃尔·马克龙

500亿的节约和新收入

500亿的减税（150亿）和新的支出（350亿）

埃里克·泽穆尔

650亿的节约和新收入

960亿的减税（640亿）和新支出（320亿）

让-吕克·梅朗雄

2670亿的新收入

2500亿的减税和新支出

马丽娜·勒庞

收入增加680亿，节省开支 ，

增加开支和减税680亿

字面上看是自洽的，但实际情况如何，还是要等五年后才能知晓。