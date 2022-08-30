再有印度女子因拒求爱而遭泼油烧死的惨剧

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印度警方30日成立特别调查小组，追查一名印度女子因拒绝一位跟踪狂的追求，而被泼油烧死的案件。在屡传女性遭暴力惨死的印度，此事引发众怒。

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中央社转引路透社报导，事件发生在印度东部加尔克汉德省（Jharkhand）的杜姆卡县（Dumka）。警方表示，犯案的穆斯林男子与遇害的印度教女子居住在同个地区。强硬派印度教团体要求判处男子死刑。

警方指出，犯案男子23日趁名叫安姬塔（Ankita）的19岁被害人熟睡后，从她家窗户朝内将煤油倒在她身上，然后对她点火。安姬塔受到严重烧伤，28日在医院不治。

“今日印度报”（India Today）报导，安姬塔在死前几小时告诉警方，嫌犯大约10天前开始打电话到她的手机，纠缠她要和她做朋友。

安姬塔说：“周一（22日）晚上8点左右，他又打给我，说如果我不和他说话，他就要杀了我。我把这件事告诉我父亲，他向我保证隔天会和这名男子的家人谈一谈。”

“吃过饭后大家都去睡了，我睡在另个房间。23日早上，我感到背部一阵痛，并闻到烧焦味。我睁开眼睛时，发现那名男子跑开。我开始痛得尖叫，跑去我父亲的房间求救。我爸妈把火扑灭，并带我去医院。”

加尔克汉德省警方发言人30日表示：该嫌犯与一名同伙已经遭到逮捕。

世界印度教委员会（Vishva Hindu Parishad）警告，如果当局不采取妥善行动，在印度占大多数的印度教徒将走上街头抗议。

印度主要在野党国大党（Congress Party）领袖人物拉胡尔‧甘地（Rahul Gandhi）在推特（Twitter）发文表示：“安姬塔受到一波波残酷对待后，她的死亡令每位印度人羞愧低头。今日，我们迫切需要在这个国家为女性打造一个安全的环境”。