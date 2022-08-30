婚姻

再有印度女子因拒求爱而遭泼油烧死的惨剧

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En Inde, les mariages entre des personnes de religions différentes sont assez rares, mais cette théorie du «Love Jihad» joue sur une peur ancienne.
En Inde, les mariages entre des personnes de religions différentes sont assez rares, mais cette théorie du «Love Jihad» joue sur une peur ancienne. © AP/Rafiq Maqbool
作者： 法广
4 分钟

印度警方30日成立特别调查小组，追查一名印度女子因拒绝一位跟踪狂的追求，而被泼油烧死的案件。在屡传女性遭暴力惨死的印度，此事引发众怒。

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中央社转引路透社报导，事件发生在印度东部加尔克汉德省（Jharkhand）的杜姆卡县（Dumka）。警方表示，犯案的穆斯林男子与遇害的印度教女子居住在同个地区。强硬派印度教团体要求判处男子死刑。

警方指出，犯案男子23日趁名叫安姬塔（Ankita）的19岁被害人熟睡后，从她家窗户朝内将煤油倒在她身上，然后对她点火。安姬塔受到严重烧伤，28日在医院不治。

“今日印度报”（India Today）报导，安姬塔在死前几小时告诉警方，嫌犯大约10天前开始打电话到她的手机，纠缠她要和她做朋友。

安姬塔说：“周一（22日）晚上8点左右，他又打给我，说如果我不和他说话，他就要杀了我。我把这件事告诉我父亲，他向我保证隔天会和这名男子的家人谈一谈。”

“吃过饭后大家都去睡了，我睡在另个房间。23日早上，我感到背部一阵痛，并闻到烧焦味。我睁开眼睛时，发现那名男子跑开。我开始痛得尖叫，跑去我父亲的房间求救。我爸妈把火扑灭，并带我去医院。”

加尔克汉德省警方发言人30日表示：该嫌犯与一名同伙已经遭到逮捕。

世界印度教委员会（Vishva Hindu Parishad）警告，如果当局不采取妥善行动，在印度占大多数的印度教徒将走上街头抗议。

印度主要在野党国大党（Congress Party）领袖人物拉胡尔‧甘地（Rahul Gandhi）在推特（Twitter）发文表示：“安姬塔受到一波波残酷对待后，她的死亡令每位印度人羞愧低头。今日，我们迫切需要在这个国家为女性打造一个安全的环境”。

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