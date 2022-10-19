巴黎赛努奇博物馆举办陈箴个展 « 共振 »

文化

巴黎市立亚洲艺术博物馆赛努奇博物馆 (Musée Cernuschi) 10月18日举办已故著名观念艺术家陈箴的个展， 取名« 共振 » （résonance）。

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在赛努奇博物馆内的大佛像厅，陈箴的两件装置作品放在一座19世纪日本制造的巨大的阿弥陀佛像前。一件是由佛珠和算珠做成的蚕茧状的笼子，题为空茧。 陈箴的儿子陈博在展览开幕式上介绍说，算珠是资本主义的象征，是消费社会的象征。 佛珠是精神性的象征，是空灵的象征，是寂静的象征，冥想的象征。

另一件作品是由两把椅子和母牛皮做的鼓，题为对话。陈博说，纷争、谈判、交流， 都包含在这件作品里了。

陈箴被认为是二十世纪最重要的观念艺术家之一。他用鼓，用桌子，用蜡烛，用玻璃，用轮胎等作为材料，讨论身体，讨论纷争，讨论团结，讨论凝聚力。出生于上海高级医生家庭的陈箴，在上个世纪80年代移民到巴黎，在这里他接触新的艺术表现手段，艺术观念，在巴黎重新发展和锤炼他的世界观。他将在巴黎的艺术学习和思想发展的收获与他在中国的生活体验和本身的中国文化底子融会贯通，形成了一套中国形式与西方形式你中有我，我中有你的艺术语言，用这套语言来表达他对世界的认识，他对世界的建议。

陈箴说过，艺术本身不是最重要的，重要的是，我们做的要能产生意义，要有思想，并且要把这层意思和生活本身联系上。

赛努奇博物馆在馆长易凯 (Eric Lefebvre)的领导和推动下， 最近一直找一些在当代极有影响力的观念艺术家到他们布满古美术作品的展厅里办展览。易凯办的展览，重视当代作品与古美术作品之间的内在关联和对话，不满足于表面的材料或机理的相似性对比。而是注重整体的布展把握，让当代的思想理念和古美术作品的历史性意义在同一个空间里产生某种呼应，创造联想，给人启发，从视觉到心理架起一座桥梁。这种策展方式没有走表面形式，而是让形式为内容服务，将艺术与思想紧密结合，是现阶段美术馆博物馆业务中古今联展的典范。

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