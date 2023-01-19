罢工

为抗议法国政府退休制度改革，巴黎的航空业准备再多罢工几天。法国世界报报道，索菲安和卡麦尔今年都50岁了，他们对法国政府的退休改革计划都特别愤怒。他们都是在巴黎戴高乐机场施工工地的吊车司机。完全不能想象把退休年龄往后推两年。1月19日，索菲安说，你要看着我到67岁了还在戴高乐机场的工地开吊车？ 他们表示准备加入和政府打持久战的抗议活动。索菲安说她还要多罢工几天。对卡麦尔来说，除了退休改革以外还有很多问题，比方说购买力下降的问题。

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世界报说，另外一个巴黎机场的50岁女员工桑德林跟着法国总工会的小卡车也在抗议。她是巴黎机场从事消防工作的。她坚决反对把退休年龄从62岁推迟到64岁。桑德林说，再熬12年还可以，可是14年就不太不可以了。

夏洛特今年25岁，白天她是学习工艺美术的学生，晚上到联邦快递当木工。她说她参加罢工是为了表达对同事们的支持，因为这些同事上夜班上了20年、25年。她还准备参加更多的示威，罢工更多天，直到退休改革计划破产。

法国世界报引述法国航空公司法国总工会的秘书长徳休特的话说，今天大家示威的呼声非常高，往后的示威规模可能还要大。因为这项退休改革将波及飞行员和空乘们的特别退休制度。

法国世界报引述1月19日在巴黎共和广场示威的法国总工会的人群说，法国人上街示威，但是政府却去了西班牙，这是对人民群众的失礼。

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