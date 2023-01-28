马克龙在总统府庆祝农历兔年 :  在浓郁的文化氛围中传递法国的价值观和世界观

马克龙

法国总统马克龙和夫人1月27日晚间在总统府爱丽舍宫举办农历兔年新年团拜晚会，邀请法国的各界亚裔人士和包括中国大使卢沙野在内的亚洲国家的外交使节等一起贺新年。在政治上，马克龙在演讲中特别提到当前的乌克兰与俄罗斯的战争。他表示，自由和安宁的世界需要有国际秩序的保障。支持乌克兰就是对国际共享的秩序的维护。

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法国总统马克龙1月27日晚间在总统府爱丽舍宫举办农历兔年新年团拜晚会，邀请法国的各界亚裔人士和包括中国大使卢沙野在内的亚洲国家的外交使节等一起贺新年。在政治上，马克龙在演讲中特别提到当前的乌克兰与俄罗斯的战争。他表示，自由和稳定的世界需要有国际秩序的保障。支持乌克兰就是对国际共享的秩序的维护。他呼吁中国公开反对发生在乌克兰的这场“帝国主义战争”。他说，我们所有这些国家都要尊重主权和领土完整。他坚持继续和俄罗斯对谈。

在法国与亚洲国家的关系上，马克龙不仅提到了上个世纪曾经来法国留学的邓小平和周恩来，也提到了法国对于韩战的支持，以及法国军人在韩战中的牺牲。 从古丝绸之路到当今的法国亚裔社团的经济贡献，马克龙回顾了法国与亚洲国家源远流长的历史纽带。

文化方面，马克龙特别提到在来团拜之前他刚刚为诺贝尔文学奖得主高行健颁发了荣誉军团司令勋章。在法国文化部长马拉克 （Rima Abdul Malak）的陪同下，马克龙与总统府内他邀请来的当代艺术家们热情交谈和互动。艺术家王度向马克龙介绍了他在新冠疫情期间做的一组作品里有一尊被 Fiac (国际当代艺术沙龙) 作为海报图像的总统胸像彩雕， 马克龙饶有兴致地倾听艺术家对作品的解读。他惦记他熟悉的艺术家严培明。他向已故艺术家黄永砅夫人沈远，陈箴夫人徐敏表达问候和关心。 艺术家江大海，茹小凡也向马克龙介绍了他们最近的工作。马克龙还一一与艺术家杨诘苍， 策展人杨天娜祝贺新年，表达问候。马克龙夫人布里吉特走到艺术家马徳升的轮椅前他打招呼， 与他和艺术家王克平合影。 应马克龙邀请，蓬皮杜中心主席勒布翁 （Laurent Le Bon）与巴黎塞努奇亚洲艺术博物馆馆长易凯 ( Eric Lefebvre )和夫人施琦也到总统府和法国各界亚裔人士一起欢度新年。

值得注意的是，马克龙总统还邀请了一组穿着挺拔的军服的新加坡空军军官来参加兔年团拜会。他们是来法国接受战斗机飞行训练的。在总统府爱丽舍宫门前一片祥和的红灯笼的照耀下，马克龙总统借着庆祝农历兔年的团拜表达出来的维护国际秩序的决心与法国为新加坡培训的战斗机飞行军官年轻英俊的微笑，在浓郁的文化氛围里，顺水推舟地，自然合理地把法国的价值观和世界观， 把法国对世界的贡献透露出来。

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