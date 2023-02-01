英国出现10年来最大规模的罢工，要求涨薪幅度与跟上通涨水平

罢工

英国人罢工，要求增加工资，改善工作条件。 法国世界报说，这是英国10年来最大的罢工。几个月来，英国的通货膨胀超过了10%， 结果学校听课，火车停运，50万人响应号召走上街头。

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罢工者们表示，因为通货膨胀，几百万英国人的生活陷入贫困。他们要求工资也提高10%， 和通货膨胀同步。

苏纳克政府执政100天前夕，英国的工会联合会表示，2月1日的罢工是2011年以来最大的一次罢工。英国的社会运动已经持续了好几个月了，这次是教师们第一次加入。另外英国的消防员也投投票通过了罢工，这是20年来的第一次。在法国境内的英国边防人员也宣布他们将在二月大假期期间罢工。

在英国全国教育工会的号召下，几千所学校关门。这样一来，家长们就必须待在家里管孩子。好几个家长组织联合起来发表公开信说，这次的社会运动反映了多年来学校资金不足造成的问题。他们支持老师们的罢工运动。

而英国的教育大臣基赣表示，现在的经济状况没有办法满足增加工资的要求，她对罢工运动感到示威，也非常的焦虑。

法国世界报说，星期三清晨，伦敦的 King’s Cross 车站冷冷清清，而平时这里要接待成千上万的旅客。因为铁路工人罢工，很多人没有办法出门工作。

英国首相苏纳克说，增加工资会导致通货膨胀，从而造成公共财政进一步恶化。根据国际货币基金组织的预估，英国今年将是世界主要经济体里唯一一个经济衰退的国家，它的国内生产总值将衰退0,6%。

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