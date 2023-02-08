普京很可能批准提供2014年打下马航MH17航班飞机的导弹，但证据不足

俄罗斯总统普京很可能批准提供2014年打下马航MH17航班飞机的导弹。但是负责这个案子的检察官们2月8日表示，证据还不充分，没有办法提出新的指控。

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根据国际联合调查组的消息， 有很重要的线索提示：俄罗斯总统普京亲自决定向乌克兰分裂主义人士提供导弹。

法国世界报报道，这项调查目前遭遇瓶颈， 所有的线索都已经调查过了，现在调查要停下来了。这是荷兰检察官勃兹勒尔在海牙的新闻发布会上说的。她表示， 提出其他指控的证据不充分。

国际联合调查组包括荷兰，澳大利亚，比利时，马来西亚和乌克兰的代表，这些国家是飞机坠毁事件受害最深的国家。

马航MH17航班飞机在2014年7月17日从阿姆斯特丹飞往吉隆坡， 途径乌克兰东部亲俄罗斯的反叛人士控制的地区上空。 飞机爆炸造成机上298人死亡。

调查人员表示，俄罗斯领导人推迟了向乌克兰分裂主义人士提供武器的决定，因为2014年6月普京在法国诺曼底。 而普京是唯一能够决定提供武器的人。

调查人员说，普京作为国家领导人是没有可能被起诉的。而且即使说有重大线索，但说普京批准2014年打下马航MH17航班飞机的导弹的证据不充分，没办法达到得出结论的程度。

之前荷兰法庭对两名俄罗斯人和一名乌克兰人作出缺席判决，指控他们杀害了马航MH17航班飞机上的乘客和机组人员。俄罗斯否认和这起事件有关，认为判决骇人听闻。

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