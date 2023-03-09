波兰给乌克兰的14辆豹2A4型完成全部交付

军火

波兰3月9日表示，已将10辆豹2A4型（Leopard 2A4）坦克交付给乌克兰，这样，之前答应过14辆豹2重型坦克已经全部交付给了乌克兰。波兰先前承诺，将运交总数14辆德造豹2重型坦克给乌克兰，最初4辆已经在2月底运交。

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波兰国防部长布拉查克（Mariusz Blaszczak）说，「我们讲的是一个营的重型坦克，波兰的部分已运交，至于我们的盟邦，很快也将把坦克送出」。

法新社报道，波兰率先行动，将现代化的豹2坦克交给乌克兰。德国最初抗拒盟邦压力，不愿授权武器转移，不过到了今年初，德国不但同意将手中豹式坦克援乌，也同意其他国家这么做。

波兰国防部长透露，盟邦后续供应的豹2坦克将包括加拿大8辆、挪威8辆和西班牙至少6辆。

布拉查克说：「我与西班牙国防部长罗布雷斯（Margarita Robles）谈过，他们也许会再提供4辆豹2。」

布拉查克表示，波兰将为乌克兰使用的这种主战坦克设立修护厂，并说，已将这个构想告诉德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）。

布拉查克说：这件事的难题在于这些坦克的零件，20年前就已经停止生产这些零件，但我们愿意重新生产，当然要与德国合作。

俄罗斯入侵乌克兰以来，波兰自己也增加了军备预算，2023年的军备预算超过了国内生产毛值的4%。

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