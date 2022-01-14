香港以国安法打压媒体 新闻工作者人心惶惶

（法新社香港14日电） 当香港国安警察于上月某天黎明之前敲响记者陈朗升的家门时，他一点都不意外，却还是忍不住颤抖。

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中国对异议声音的打压已让多数香港民主运动人士噤声或入狱，如今更把焦点转向媒体。

陈朗升知道自己和香港记者协会主席、独立媒体「立场新闻」一名编辑一样都是被锁定的目标。

陈朗升告诉法新社：「我做了心理准备，但…当他们出示逮捕令，我还是在发抖。」

他用手机直播自己与警察的互动过程，直到警方命令他停止。那是立场新闻最后的一小段报导。

同一天稍晚，当局援引国安法冻结立场新闻资产，并以发布「煽动性」内容为由逮捕7名员工，立场新闻随后停止运作。

其中两名员工已被起诉并还押候审。陈朗升不知道自己会不会落到同样境地。

香港曾是这个艰困区域里的新闻自由堡垒，但本地媒体和愈来愈多国际媒体都在问：「接下来会是我们吗？」

曾在香港中文大学讲授新闻学的徐洛文目前人在荷兰。他接受法新社访问时说：「记者应该向权力说真话。而现在，真话在香港具有颠覆性。」

中国大陆仍是全球对记者最不友善的国家之一，当地媒体受控于国家，外籍记者也大幅受到掣肘。

但即使在1997年英国将香港主权移交给中国后，这座城市作为媒体中心，仍持续蓬勃发展。当时港媒以坚持不懈着称，他们以中国大陆无法想像的方式撰写头条新闻并监督官员。

2000年，一名香港记者大胆向时任中国国家主席江泽民提问，换来江泽民大发议论。他说香港记者「不管去哪里，总是比西方记者跑得更快」，还说港媒「太单纯、有时太天真」。之后，「跑得更快」一语就成了香港记者的荣誉勋章。

但随着港媒环境愈来愈不自由，凋零的迹象也始终存在。

无国界记者组织（Reporters Without Borders）于2002年公布首份年度新闻自由评比，香港当时第18名，去年则坠落到第80名。

过去7个月更是出现前所未见的变化。第一个倒下的是「苹果日报」，香港警方援引国安法冻结苹果日报的资产，同时指控创办人黎智英等高阶主管触犯安全相关罪名。

下一个轮到立场新闻；一周后，「众新闻」也终止营运，理由是他们认为「工作不再安全」。

香港特别行政区行政长官林郑月娥数度否认打压新闻自由的控诉，声称只是依法行事而已。

香港「独立媒体」（InMedia）一名前编辑说，业内出现一种「不曾有过的恐惧氛围」。

港版国安法目前尚未把矛头指向国际媒体，但香港政府对于不满意的报导也愈来愈多批评。

许多大型媒体仍在香港设有亚洲总部，包括法新社、彭博（Bloomberg）、华尔街日报、美国有线电视新闻网（CNN）、经济学人（The Economist）和「金融时报」（Financial Times）。

自去年11月以来，香港官员已寄出13封以英语、法语、西班牙语和荷语写成的信函给外媒，大部分是为了港府不喜欢的社论。

写给华尔街日报和英国「星期日泰唔士报」（Sunday Times）的信函甚至警告一些报导可能违反香港法律。

去年11月，香港也拒绝更新一名「经济学人」澳洲记者的签证，这是自2018年以来，第4位因申请签证遭拒而被迫离开的外籍记者。

曾在立场新闻任职的陈朗升说，他希望外籍记者能留下来继续关注香港发展，但也提醒他们不要低估当局可能采取的行动。

他说：「以前大家认为苹果日报永远不会关门，毕竟它有25年历史、上千名员工，但最后照样关了。」（译者：曾依璇/核稿：曹宇帆）

© 2022 AFP